Протягом трьох років засуджений продав російським компаніям 120 тис. деталей для БпЛА

Суд німецького міста Штутґарт засудив бізнесмена, який має російське та німецьке громадянство, до понад шести років ув’язнення. Суд визнав чоловіка винним у продажі російським компаніям електроніки військового призначання. Про це у середу, 17 липня, повідомила «Європейська правда» із посиланням на Reuters.

Зазначається, що 59-річний підприємець протягом січня 2020 року по травень 2023 року поставив Росії 120 тис. деталей, які могли бути використані у військових цілях. Зокрема, ці запчастини використовуються в безпілотниках«Орлан-10», які російські військові застосовують у війні України.

Крім того, після початку повномасштабного вторгнення бізнесмен намагався приховати торгівлю із Росією та підробляв документи, у яких вказував, що деталі нібито продають до Туреччини та Китаю.

Суд зазначив, що виносячи вирок, врахував тривалий період та великий обсяг продажів. Крім того, суд врахував зухвалий обхід санкцій та присудив бізнесмену шість років та дев’ять місяців ув’язнення.

Засуджений визнав свою провину та запевнив, що він шкодує про свій вчинок. Також зазначається, що його 54-річний бізнес-партнер отримав умовний термін.