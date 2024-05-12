У Литві митниця оштрафувала компанію на 329 944 євро за купівлю товарів у російських компаній, які потрапили під міжнародні санкції. Про це повідомляє литовський сайт новин Delfi.

За даними Delfi, у вівторок, 7 травня, на компанію склали протокол про порушення міжнародних санкцій. Зареєстрована в Литві компанія придбала та імпортувала товари російських компаній «Нижнекамсктехуглерод» та «Нижнекамскнефтехим». Зазначається, що відповідно до положень регламенту Ради Європи, до цих компаній застосовуються санкції.

Як повідомляє Литовська митниця, подібний захід застосували вперше.

Журналісти Delfi зазначають, що «Нижнекамсктехуглерод» є одним з найбільших російських підприємств з виробництва технічного вуглецю. А «Нижнекамскнефтехим» – одне з найбільших підприємств із виробництва синтетичних каучуків та пластиків. Виробництво розташоване у Нижньокамську (Татарстан).

Зазначимо, що санкції проти Росії спрямовані на послаблення економіки країни-агресорки. Що своєю чергою має вплинути на спроможність Росії вкладати гроші в армію.

Нагадаємо, у п’ятницю, 12 квітня, Рада Євросоюзу остаточно запровадила кримінальну відповідальність за порушення санкцій ЄС. Порушення санкцій тепер вважається кримінальним злочином в усіх країнах Євросоюзу. Зокрема, йдеться про торгівлю санкційними товарами або здійснення забороненої фінансової діяльності. Також порушенням вважається пособництво в ухиленні від санкцій.