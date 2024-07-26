Україна приєдналась до рішення ЄС про продовження санкцій проти Ірану
Україна та ще вісім країн зобов'язались узгодити свою національну політику, гарантуючи виконання санкцій ЄС проти Ірану
Україна приєдналася до рішення Ради ЄС щодо запровадження санкцій проти Ірану за військову підтримку агресивної війни Росії в Україні та за постачання зброї в країни Близького Сходу та регіон Червоного моря. Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля з приводу приєднання третіх країн до відповідного рішення Євросоюзу, оприлюдненій на сайті Євроради у п’ятницю, 26 липня.
За словами Борреля, 15 липня 2024 року Рада ЄС ухвалила рішення про продовження та розширення санкцій проти Ірану у зв’язку з підтримкою ним російської агресії проти України та збройних угруповань на Близькому Сході. Зазначається, що до рішення Ради приєднались країни-кандидати на вступ до ЄС – Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна, Республіка Молдова та Боснія і Герцеговина, а також країни Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) – Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія. Усі країни зобов’язались забезпечити відповідність своїх національних політик цьому рішенню.
Додамо, у травні 2024 року Рада ЄС розширила санкції проти Ірану, включивши до неї іранські безпілотники, ракети, а також іранські програми спрямовані на підтримку збройних формувань на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря. У липні Рада ЄС продовжила дію санкцій проти Ірану до 27 липня 2025 року та вирішила включити додатково чотирьох осіб та дві установи до санкційного переліку, який міститься у додатку до рішення Ради ЄС.