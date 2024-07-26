У липні Рада ЄС продовжила ще на рік дію санкцій проти Ірану

Україна приєдналася до рішення Ради ЄС щодо запровадження санкцій проти Ірану за військову підтримку агресивної війни Росії в Україні та за постачання зброї в країни Близького Сходу та регіон Червоного моря. Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля з приводу приєднання третіх країн до відповідного рішення Євросоюзу, оприлюдненій на сайті Євроради у п’ятницю, 26 липня.

За словами Борреля, 15 липня 2024 року Рада ЄС ухвалила рішення про продовження та розширення санкцій проти Ірану у зв’язку з підтримкою ним російської агресії проти України та збройних угруповань на Близькому Сході. Зазначається, що до рішення Ради приєднались країни-кандидати на вступ до ЄС – Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна, Республіка Молдова та Боснія і Герцеговина, а також країни Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) – Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія. Усі країни зобов’язались забезпечити відповідність своїх національних політик цьому рішенню.

Додамо, у травні 2024 року Рада ЄС розширила санкції проти Ірану, включивши до неї іранські безпілотники, ракети, а також іранські програми спрямовані на підтримку збройних формувань на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря. У липні Рада ЄС продовжила дію санкцій проти Ірану до 27 липня 2025 року та вирішила включити додатково чотирьох осіб та дві установи до санкційного переліку, який міститься у додатку до рішення Ради ЄС.