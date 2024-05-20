Раїсі вважали ультраконсервативним політиком

Смерть іранського президента, 63-річного Ібрагіма Раїсі, зрештою не змінить теперішньої траєкторії іранського режиму, спрямованої на жорсткішу та консервативнішу внутрішню політику, а також агресивнішу регіональну політику. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Наступні декілька днів можуть змінити найближчу та довготермінову динаміку режиму, включно з наступністю верховного лідера. Однак смерть Раїсі зрештою не змінить теперішньої траєкторії режиму, спрямованої на жорсткішу та консервативнішу внутрішню політику, а також агресивнішу регіональну політику», – йдеться в опублікованому звіті ISW за 19 травня.

Утім, як прогнозують аналітики інституту, загибель президента Ірану негативно вплине на передачу влади верховного лідера Ісламської республіки аятола – духовного лідера Ірану, який в Ісламській республіці має повноваження приймати рішення щодо всіх основних політичних питань – Алі Хаменеї.

«Смерть Раїсі матиме серйозні наслідки для передачі влади верховного лідера», – зазначають у повідомленні.

Як відомо, Раїсі вважався одним з основних претендентів разом із сином нинішнього верховного лідера Ірану Хаменеї, Моджтабою Хаменеї, що міг замінити 85-річного лідера після його смерті або відставки з цієї посади. У 2019 році Хаменеї призначив Раїсі на посаду глави судової системи та підтримав Раїсі під час президентських виборів у серпні 2021 року.

Дипломатична кореспондентка ВВС Ліз Дюссет ствержувала, що раптова загибель президента Ібрагіма Раїсі під час аварії гелікоптера в неділю, 19 травня, докорінно змінила спекуляції щодо того, хто врешті-решт замінить верховного лідера Ісламської республіки.

За словами Ліз Дюссет, нещасний випадок, який стався з Раїсі, перевірить на міцність іранську систему, в якій консервативні прихильники жорсткої лінії зараз домінують у всіх гілках влади, як обраних, так і невиборних.

Що відомо про Ібрагіма Раїсі

Ібрагім Раїсі почав свою кар’єру як прокурор, а згодом став головним суддею Ісламських революційних судів, де отримав прізвисько «М'ясник Тегерану» за участь у страті тисяч політичних в'язнів у 1988 році. Рішенням Раїсі стратили десятки політичних ув'язнених у 1988 році наприкінці кровопролитної ірансько-іракської війни. Раїсі перебуває під американськими санкціями, міжнародні правозахисні організації та спеціальні доповідачі ООН звинувачують його у злочинах проти людства.

Раїсі переміг на президентських виборах в Ірані у серпні 2021 року, на яких зафіксували найнижчу явку за всю історію Ісламської Республіки.

Відповідно до наказу Ібрагіма Раїсі, в Ірані посилили моральні закони, йдеться, зокрема, про зовнішній вигляд жінок та спосіб їхнього життя.

Окрім того, саме за правління Раїсі Іран почав продавати Росії безпілотники Shahed, які систематично атакують Україну та вбивають громадян.

Президент Ірану загинув у 63 роки. Не більш ніж через 50 днів після його смерті мають відбутися нові вибори. Згідно з конституцією, обов’язки президента перебере на себе віце-президент країни, соратник Раїсі – 68-річний Мохаммад Мохбер. Мохбер обійняв посаду першого віце-президента у 2021 році після обрання Раїсі президентом. За інформацією Reuters, у жовтні 2023 року Мохбер входив до складу іранської делегації, яка відвідала Москву та уклала угоду з Росією про постачання Тегераном ракет класу «земля-земля» та інших безпілотників-камікадзе до Росії, яка вторглась в Україну.

Як повідомлялось, у неділю, 19 травня, гелікоптер президента Ірану Ібрагіма Раїсі зазнав аварії та здійснив жорстку посадку через туман у гірській місцевості під час повернення з сусіднього Азербайджану. На борту гелікоптера разом з Раїсі також перебував і міністр закордонних справ країни Хосейн Амір Абдоллахіан.