Іран демонструє свої балістичні ракети на початку лютого 2024 року

Іран надав Росії сотні балістичних ракет класу «земля-земля», здатні долати відстань до 700 км. Йдеться про приблизно 400 ракет з серії Fateh-110, повідомило у середу, 21 лютого, агентство Reuters із посиланням на шість джерел.

За даними іранських співрозмовників агентства, йдеться про надання Росії приблизно 400 потужних балістичних ракет класу «земля-земля» малої дальності. Зокрема, іранська поставка включає ракети сімейства Fateh-110 – Zolfaghar. Такі ракети здатні вражати цілі на відстані від 300 до 700 км.

«Поставки почалися на початку січня після завершення угоди на зустрічах наприкінці минулого року між іранськими та російськими військовими та представниками служби безпеки, які відбулися в Тегерані та Москві, повідомило одне з іранських джерел», – повідомило Reuters.

Іранський військовий чиновник, який залишився анонімним, заявив, що деякі з ракет були відправлені до Росії кораблем через Каспійське море, а інші були транспортовані літаком. Вже відбулося щонайменше чотири поставки таких ракет, а найближчими тижнями Росія отримає ще ракети. Інший співрозмовник агентства також підтвердив, що нещодавно Росія отримала велику партію ракет з Ірану.

«Буде більше поставок. Немає причин це приховувати. Нам дозволено експортувати зброю в будь-яку країну, яку ми забажаємо», – заявив інший іранський чиновник агентству.

Reuters зазначило, що санкції Ради безпеки ООН щодо експорту Іраном деяких ракет, безпілотників та інших технологій закінчилися у жовтні 2023 року. Натомість США та ЄС продовжили дію санкції щодо балістичних ракет.

Українські представники військової ланки заявили, що Україна досі не реєструвала використання російськими військами іранських балістичних ракет.

Нагадаємо, нещодавно речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що США стурбовані наближенням Росії до рішення придбати балістичну зброю малого радіуса з Ірану, плануючи накопичити озброєння та додати балістику до ракет з КНДР. Про це він заявив у січні 2024 року, тоді, коли, за даними Reuters, Іран вже розпочав поставки ракет до Росії.