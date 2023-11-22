Іранські балістичні ракети вперше можуть з'явитися на озброєнні в росіян

Сполучені Штати побоюються, що Іран готується надати Росії сучасні балістичні ракети малої дальності для ведення війни проти України. Про це у вівторок, 21 листопада, заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє CNN.

Як зазначається у повідомленні, США стурбовані тим, що Іран готується надати Росії балістичні ракети «Абабіль» і «Фатех-110», які Іран продемонстрував міністру оборони Росії Сєргею Шойгу під час візиту останнього до Тегерана у вересні.

Росія, зі свого боку, також пропонує Тегерану «безпрецедентну співпрацю у сфері оборони», включно з ракетами, електронікою та ППО. Зокрема, Іран уже заявляв про завершення угоди щодо купівлі винищувачів СУ-35 у Росії. Крім того, Тегеран «прагне закупити у Росії додаткову військову техніку, в тому числі ударні гелікоптери, радари та навчально-бойові літаки».

Білий дім опублікував нещодавно розсекречені розвідувальні дані, які підтверджують, що російська ПВК «Вагнера» готується надати засоби протиповітряної оборони «або Хезболлі, або Ірану».

За словами Кірбі, «вагнерівці» готувалися надати цей потенціал за вказівкою російського уряду. Також він додав, що США готові використовувати антитерористичні санкції проти російських фізичних і юридичних осіб, які здійснюють ці дестабілізуючі перевезення.

«Ми будемо уважно стежити за тим, чи постачає ПВК «Вагнера» військову техніку Хезболлі або Ірану», – сказав Кірбі.

Зауважимо, що Росія тісно співпрацює з Іраном після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Серед іншого, Тегеран надав російському режиму тисячі дронів-камікадзе, якими росіяни атакують критичну та цивільну інфраструктуру України, а також технологію їхнього виробництва.