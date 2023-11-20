В Ірані презентували три версії оновленого безпілотника

Іран презентував оновлену модифікацію Shahed-136, яка отримала назву Shahed-238. Її представили у трьох різних версіях з різними системами наведення. Про це 20 листопада повідомили іранські ЗМІ.

Розробки презентували під час візиту верховного лідера Ірану аятоли Хаменеї до університету у Тегерані, де йому показали останні досягнення аерокосмічних сил «Корпусу вартових ісламської революції».

Як пише «Мілітарний», класичний варіант нового «шахеда» матиме автономну систему наведення за інерціальною системою та сигналами GPS. В іншій версії буде інфрачервона/оптична система наведення, яку можна застосовувати для ураження теплоконтрастних цілей, зокрема, важливої військової техніки в тилу супротивника.

Третя версія Shahed-238 матиме радіолокаційну систему наведення для нейтралізації та прориву ворожих систем ППО. Утім, технічні характеристики Shahed-238 залишаються невідомими. За даними «Мілітарного», реактивний двигун може забезпечити високу швидкість, однак через це може зменшитись дальність польоту.