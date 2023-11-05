Українські військові готуються до масштабної зимової атаки на російські військові об'єкти в різних регіонах за допомогою дронів-камікадзе. Про це заявив бригадний генерал Сергій Баранов, пише Independent.

Він наголосив, що атаки дронів ЗСУ завдадуть чимало проблем Російській Федерації в найближчі кілька місяців. Під ударом опиниться також тимчасово окупований Крим.

«Ми маємо намір отримати вигоду з досвіду, накопиченого нами за попередні роки, і використовувати безпілотники, щоб завдати нищівного удару по росіянах, коли бойові дії будуть набагато статичнішими», – додав Баранов.

При цьому він зазначив, що Україна таким чином має намір закріпити значні успіхи останніх тижнів, коли було вражено багато найважливіших військових об'єктів в окупованому Криму та РФ.

До слова, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до ударів Росії по енергетичній інфраструктурі, але «цьогоріч ми не лише захищатимемося, а й відповідатимемо».