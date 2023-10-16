За минулий тиждень Збройні сили України уразили 428 одиниць російської техніки – це абсолютний рекорд «Армії дронів», повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у понеділок, 16 жовтня.

«Під час російського наступу на Авдіївку безпілотники дуже ефективно показали себе в обороні та знищенні техніки. Тож у росіян мінус 101 гармата, 88 броньованих машин, 75 танків та купа іншого обладнання», – написав він у своєму Telegram-каналі.

Для порівняння, у період з 4 вересня по 2 жовтня «Армія дронів» уразила 136 танків та 270 артилерійських систем ворога.

Федоров подякував Збройним силам, які у надскладних умовах тримають оборону та активно уражають окупантів.

«Армія дронів» – спільний проект Генштабу, Міністерства оборони, Міністерства цифрової трансформації і Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації. Він стартував зі створення за ініціативою президента Володимира Зеленського фандрейзингової платформи UNITED24.