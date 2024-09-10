США посилили санкції проти Ірану та РФ через постачання озброєння

Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Росії та Ірану. До таких дій США вдались через передачу Росії ракет іранського виробництва, яку підтвердив Ентоні Блінкен. Під обмеження потрапили судна, залучені до постачання озброєння, а також фізичні та юридичні особи та іранська авіакомпанія Iran Air. Про це йдеться у повідомленні міністерства фінансів США.

США наклали обмеження на чотири російські судна, які використовували для постачання озброєння. Також санкції наклали на іранські транспортні та інжинірингові компанії Azadegan та Amad Behineh Saz Engineering Company та їхніх керівників, іранське конструкторське бюро Farzanegan Propulsion Systems та трьох його представників. Крім того, під обмеження наклали на:

Рухолла Катебі, який координував зв’язок Ірану та Росії, щодо постачання балістичних ракет Fath-360;

Ебрагіма Бахрамі, який координував за навчання російських військових в Ірані;

командувача Космічного командування іранських ВПС Алі Джафарабаді, який керував запусками ракет останніх років.

Крім того, США наклали санкції на державну авіакомпанію Iran Air, забезпечує як пасажирські, так і транспортні перевезення.

«Іран вирішив посилити свою участь у незаконній війні Росії, і Сполучені Штати, разом з нашими партнерами, продовжуватимуть підтримувати Україну», – заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.

Нагадаємо, вдень 10 вересня державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив передачу Росії балістичних ракет малого радіуса дії іранського виробництва. Дипломат заявив, що США разом із партнерами працюють над санкційною відповіддю.

За кілька годин нові санкції проти Ірану та Росії оголосила Велика Британія.