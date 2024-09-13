Кам’янка-Бузький районний суд Львівської області визнав командира роти винним у незаконному копіюванні службової інформації з закритих баз даних. За вчинення адмінправопорушення військовому призначили штраф.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у вересні, Євгеній М. є командиром інженерно-саперної роти однієї з військових частину. У липні 2024 року він незаконно скопіював службову інформацію, що містить, зокрема, списки особового складу та їх персональні дані.

Щодо командира склали протокол про адмінправопорушення за фактом незаконного копіювання інформації, яка зберігається в інформаційних (автоматизованих) системах. На засідання суду Євгеній М. не прийшов, але свою провину визнав.

Справу розглянула суддя Маркіян Самсін, який дослідив усі матеріали та призначив військовослужбовцю покарання – 425 грн штрафу з конфіскацією незаконно виготовлених копій. Постанову ще можна оскаржити.