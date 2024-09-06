Мешканця Львівщини, який служить у одній з військових частин у званні сержанта звинуватили у недбалому ставленні до служби через нестачу дизпалива на 1,1 млн грн. Щодо нього порушили кримінальну справу.

Як вказано у матеріалах справи, які оприлюднили у судовому реєстрі, уродженець села Шегині на Львівщині проходив військову службу на посаді начальника складу взводу матеріального забезпечення однієї з військових частин. Наприкінці серпня 2024 року сержанту повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби (ч.4 ст.425 ККУ), оскільки у військовій частині виявили нестачу понад 24 тонни дизпалива на 1,1 млн грн. Санкція статті кримінального кодексу передбачає від п’яти до восьми років тюремного ув’язнення.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування справи. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.