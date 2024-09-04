Тернопільський окружний адміністративний суд задовольнив позов солдатки, визнавши протиправною відмову командира військової частини в задоволенні рапорту про звільнення зі служби. Суд зобов’язав військову частину задовольнити рапорт позивачки.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, до суду звернулася солдатка однієї з військових частин, якій командир відмовив у звільненні зі служби за сімейними обставинами (для догляду за матір’ю). До рапорту військова подала перелік документів, зокрема заключення лікарсько-консультативної комісії (ЛКК). Військова частина відмовила у задоволенні рапорту жінки. Вона не погодилась з відмовою і звернулась до суду.

У відзиві на позовну заяву представник військової частини заявив, що висновок ЛКК не може бути підставою для звільнення з військової служби.

«Щодо осіб, які є старшими 18 років, відповідні обставини мають бути підтверджені медичним висновком медико-соціальної експертної комісії, а тому довідка ЛКК, надана позивачем, не може бути визнана документом, передбаченим чинним законодавством, на підставі якого позивач підлягає звільненню з військової служби», – вважають у військовій частині.

Справу розглянув суддя Петро Баб’юк, який дослідив та матеріали та аргументи сторін. На переконання суду, наданий висновок ЛКК підтверджує умову на звільнення з військової служби для позивачки.

«Суд зауважує, що надалі позивачка також надала відповідачу і довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією із висновком, що її матір потребує стороннього догляду, оскільки матір позивачки, крім наявності когнітивних порушень, є також одночасно особою з інвалідністю першої групи, яка потребує стороннього догляду. Разом з тим, враховуючи зазначене вище, висновок ЛКК в даному випадку теж є належним документом що підтверджує наявність підстав для звільнення позивача зі служби», – вказано у рішенні суду.

Суддя задовольнив позовні вимоги військової, визнав протиправною відмову командира військової частини у звільненні зі служби та зобов’язавши його ухвалити відповідне рішення.