У Тернополі військова змусила командира частини звільнити її зі служби через суд
Матір позивачки потребує постійного догляду, але командир не зважав на надані документи
Тернопільський окружний адміністративний суд задовольнив позов солдатки, визнавши протиправною відмову командира військової частини в задоволенні рапорту про звільнення зі служби. Суд зобов’язав військову частину задовольнити рапорт позивачки.
Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, до суду звернулася солдатка однієї з військових частин, якій командир відмовив у звільненні зі служби за сімейними обставинами (для догляду за матір’ю). До рапорту військова подала перелік документів, зокрема заключення лікарсько-консультативної комісії (ЛКК). Військова частина відмовила у задоволенні рапорту жінки. Вона не погодилась з відмовою і звернулась до суду.
У відзиві на позовну заяву представник військової частини заявив, що висновок ЛКК не може бути підставою для звільнення з військової служби.
«Щодо осіб, які є старшими 18 років, відповідні обставини мають бути підтверджені медичним висновком медико-соціальної експертної комісії, а тому довідка ЛКК, надана позивачем, не може бути визнана документом, передбаченим чинним законодавством, на підставі якого позивач підлягає звільненню з військової служби», – вважають у військовій частині.
Справу розглянув суддя Петро Баб’юк, який дослідив та матеріали та аргументи сторін. На переконання суду, наданий висновок ЛКК підтверджує умову на звільнення з військової служби для позивачки.
«Суд зауважує, що надалі позивачка також надала відповідачу і довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією із висновком, що її матір потребує стороннього догляду, оскільки матір позивачки, крім наявності когнітивних порушень, є також одночасно особою з інвалідністю першої групи, яка потребує стороннього догляду. Разом з тим, враховуючи зазначене вище, висновок ЛКК в даному випадку теж є належним документом що підтверджує наявність підстав для звільнення позивача зі служби», – вказано у рішенні суду.
Суддя задовольнив позовні вимоги військової, визнав протиправною відмову командира військової частини у звільненні зі служби та зобов’язавши його ухвалити відповідне рішення.