Чернівецький окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК, який вимагав особистої присутності військовозобов’язаного та не розглянув його заяву про надання відстрочки від мобілізації. Суд змусив військкомат повторно розглянути заяву з ухваленням рішення.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у серпня 2024 року, до суду звернувся військовозобов’язаний житель Буковини, який хоче отримати відстрочку від призову під час мобілізації для догляду за дружиною. Він у травні 2024 року надіслав ТЦК перелік необхідних документів, але його заяву не розглянули, вимагаючи особистої присутності чоловіка у військкоматі. Буковинець не погодився із такою відповіддю та звернувся до суду, вимагаючи визнати бездіяльність ТЦК протиправною та змусити розглянути його заяву.

У матеріалах справи вказано, що представник ТЦК не скористався правом надати відзив на позовну заяву. Справу розглядав суддя Віталій Григораш, який дослідив усі матеріали справи. Суддя встановив, що комісія при ТЦК має розглянути усі заяви про надання відстрочки, які надійшли на розгляд, ухвалюючи рішення про надання або відмову у наданні відстрочки.

На думку судді, позивач дотримався вимог надання документів ТЦК, які, на його думку, підтверджують право на відстрочку. Комісія ж, розглянувши його заяву, не прийняла жодного рішення.

Суддя повністю задовольнив позов чоловіка, визнавши протиправною бездіяльність ТЦК через неприйняття рішення після отримання заяви на відстрочку, керівництво військкомату зобов’язали повторно розглянути заяву позивача. Рішення ще можна оскаржити.