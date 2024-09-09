Яворівський райсуд Львівщини визнав командира однієї з військових частин винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Військовий перевів на службу свою дружину та нараховував їй премії на загальну суму близько 350 тис. грн, не повідомляючи про це керівництво. За адмінправопорушення командиру призначили 3400 грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, командир однієї з військовий частин Ігор З. підписав наказ про переведення своєї дружини на посаду позаштатної начальниці служби діловодства та протягом 2023-204 років неодноразово підписував накази про нарахування додаткових винагород (премій) на загальну суму близько 350 тис. грн.

Під час підписання наказів про нарахування додаткових виплат особовому складу, серед яких була його дружина, а також під час переведення її по службі, командир не повідомляв про наявний у нього конфлікт інтересів своєму керівництву. Щодо командира військової частини склали протокол про адмінправопорушення. У суді Ігор З. визнав свою провину та зазначив, що він раніше не притягувався до відповідальності за корупційні діяння.

Справу розглянув суддя Юрій Колтун, який дослідив усі надані матеріали. Він визнав військового винним у адмінправопорушенні, призначивши покарання – 3400 грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.