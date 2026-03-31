Нафтоперекачувальну станцію в Бродах капітально оновили напередодні повномасштабного вторгнення РФ

«Укртранснафта» планує частково оновити лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Броди». Державна компанія оголосила тендер на реконструкцію магістральної насосної І черги на станції зі стартовою вартістю 272 млн грн. Станція є частиною південної гілки нафтопроводу «Дружба», яким російська нафта донедавна транспортувалася до Словаччини та Угорщини. Цьогоріч наприкінці січня її атакували російські БПЛА, після масштабної пожежі вона припинила роботу.

Як йдеться в профілі закупівлі на платформі «Prozorro.Продажі», «Укртранснафта» запланувала реконструкцію магістральної насосної І черги ЛВДС «Броди», що розташована у селі Смільне (передмістя Бродів). Заявки від потенційних виконавців приймають до 6 квітня, стартова вартість реконструкції визначена на рівні 272 млн грн.

Очікується, що компанія-переможець тендеру оновить об’єкт, зокрема демонтує старе обладнання та натомість встановить нові магістральну насосну, вузол обліку нафти, дизельну електростанцію тощо, а також зробить благоустрій території. Тривалість реконструкції становить близько 20 місяців.

Лінійна виробничо-диспетчерська станція «Броди» є найбільшою нафтоперекачувальною станцією в Україні. Вона працює з 1961 року та задіяна у процесі транспортування нафти до Європи. На її території розташовані 17 ємностей для нафтопродуктів та інша інфраструктура.

Станція перекачує нафту сортів Urals та Azeri Light для кількох магістральних нафтопроводів: «Одеса ­– Броди», «Броди – Держкордон», «Мозир – Броди» (є частиною побудованого за часів СРСР нафтопроводу «Дружба»). Останній донедавна працював і використовувався для транспортування російської нафти до Угорщини і Словаччини.

У січні 2026 року станцію атакували російські БПЛА, внаслідок влучань загорілися резервуари з нафтою та внутрішнє обладнання. Гасіння пожежі тривало кілька днів. Після атаки ЛВДС «Броди» припинила роботу.

Невдовзі президент Володимир Зеленський повідомив, що його позиція – не відновлювати нафтопровід, яким російська нафта потрапляє до ЄС. Опісля найбільші отримувачі нафти з РФ – Угорщина та Словаччина – висловили сумнів в реальності пошкоджень на «Дружбі» та заявили, що вважають рішення України не відновлювати транзит російської нафти політичним.

У Єврокомісії зазначили, що хотіли б, щоб Україна відновила роботу нафтопроводу, але це рішення країна має ухвалювати самостійно. Згодом голова держави погодився допустити місію експертів ЄС для оцінки пошкоджень трубопроводу «Дружба» та допомоги у відновленні.

Лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Броди» капітально відремонтували у 2019-2022 рр. У документах тендеру вказане, що реконструкція магістральної насосної І черги була запланована кілька років тому. тож не пов’язана з січневим обстрілом.