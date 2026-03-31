Жінку затримали в Лодзі

У Польщі прикордонники затримали 40-річну громадянку України, яку підозрюють в організації схеми з виготовлення фальшивих документів для отримання віз громадянами Білорусі. Про це у вівторок, 31 березня, повідомив польський сайт RMF24.

Розслідування проводила прикордонна служба під наглядом районної прокуратури в Пуцьку. За даними слідства, схема діяла з грудня 2022 року.

Жінку затримали минулого тижня в Лодзі. Вона очолювала компанію, яку, за версією правоохоронців, створили спеціально для оформлення підроблених документів. Формально фірма займалася прибиранням, пошиттям одягу, будівельними роботами та торгівлею, однак фактично використовувалася для організації незаконного перетину кордону.

Від моменту створення компанії до червня 2023 року підозрювана видала майже 500 заяв про доручення роботи іноземцям. Кожен документ реєстрували в місцевому центрі зайнятості, а його оформлення коштувало до 400 євро. Ці документи, як з’ясували правоохоронці, громадяни Білорусі використовували для отримання польських віз у консульствах на території Білорусі.

Схему викрили під час іншого розслідування, що стосувалося перебування іноземців у Польщі. Прикордонники з Владиславова виявили ознаки незаконної діяльності, після чого відкрили окрему справу. Наразі вдалося встановити 228 білорусів, які скористалися підробленими документами, однак їхня кількість може бути більшою.

Жінці оголосили підозру в організації незаконного перетину кордону та злочинах, пов’язаних із підробкою документів. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі. Суд застосував до підозрюваної запобіжні заходи – заборону виїзду з країни та поліцейський нагляд. Наразі слідство триває.

Нагадаємо, 25 березня польська поліція затримала подружжя українців та росіянина, яких підозрюють у виготовленні підроблених польських банкнот, відмиванні грошей та виробництві наркотиків.