Квартира українців була повністю обладнана для виготовлення фальшивих грошей

Польська поліція затримала подружжя українців та росіянина, яких підозрюють у виготовленні підроблених польських банкнот, відмиванні грошей та виробництві наркотиків. Про це повідомило Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю Польщі, у середу, 25 березня.

Розслідування почалося після того, як наприкінці 2025 року поліція вилучила 76 підроблених купюр номіналом 500 злотих. Фальшиві гроші з’явилися в обігу поблизу міста Радом.

Після перевірок поліцейські затримали подружжя українців у Сохачеві у Мазовецькому воєводстві (поблизу Варшави) за підозрою у підробці грошей. Під час обшуку в квартирі українців знайшли обладнання для виготовлення банкнот, а також відбитки купюр номіналом 100 і 200 злотих. Також у комп’ютерах виявили зображення банкнот, схожих на ті, що вже потрапили в обіг.

За даними польської поліції, підозрюваний – колишній працівник українських спецслужб, який має знання у сфері IT та електроніки.

Згодом у Вроцлаві затримали ще одного співучасника – росіянина. За даними поліції, раніше він займався виробництвом наркотиків. Під час обшуку у нього знайшли речовини для виготовлення метамфетаміну.

Крім того, у Катовіце та Познані затримали людей, які надавали свої банківські рахунки для інших учасників групи.

Загалом у справі затримали сімох осіб, п’ятьох із них підозрюють в участі в організованій групі. Чотирьох підозрюваних взяли під тимчасовий арешт.

За підробку грошей у Польщі загрожує до 25 років ув’язнення. Розслідування ще триває.