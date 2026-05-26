В автобус врізався трамвай

У шведському Ґетеборзі [Göteborg] безпілотний автобус потрапив у ДТП лише через годину після того, як почав перевозити пасажирів. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на організатора роботи громадського транспорту міста.

Йдеться про безпілотний автобус, виготовлений турецькою компанією Karsan (KARSN.IS). Після аварії автобус зняли з маршруту.

«Автобус загальмував і в нього врізався трамвай», – сказав Патрік Чі, речник компанії Vasttrafik, якій належить автобус.

Він додав, що внаслідок зіткнення ніхто не постраждав. За словами Чі, обставини зіткнення ще потрібно розслідувати, оскільки «в автобусі був водій-дублер, готовий взяти керування на себе у разі потреби».

Шведський мовник SVT показав пошкодження автобуса та банер на його задній частині з написом: «Тримайте дистанцію! Автобус може різко загальмувати».

Пошкодження безпілотного автобуса Karsan у Швеції (Скриншот з відео SVT)

