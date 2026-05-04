У Львові водійка трамвая вчинила ДТП через раптову слабкість
Три трамвайні маршрути тимчасово змінили маршрут
До теми
Ввечері понеділка, 4 травня, у Львові трамвай вчинив ДТП з кількома автівками. Інцидент трапився близько 19:50 на вулиці Вітовського. Водійці трамвая стало погано за кермом, повідомили у міськраді. Через ДТП кілька трамваїв тимчасово змінили маршрут.
«Трамвай №3 прямував до центру міста. За попередньою інформацією, водійці транспортного засобу раптово стало зле за кермом, внаслідок чого вона вʼїхала в кілька автівок», – зазначили у ЛМР.
Ніхто з пасажирів не постраждав. Натомість люди, які перебували в машинах, отримали незначні ушкодження, додали у департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР. Одну з постраждалих з авто жінок доставили в лікарню, у неї гостра реакція на стрес.
Водійку трамвая також доправили до лікарні для додаткового огляду. Вона працює водійкою трамвая вже 24 років, раніше в ДТП не потрапляла, додали у міськраді.
Через ДТП трамваї №3, 8 та 9 тимчасово змінили рух:
- ️№3 - Аквапарк – Академія мистецтв,
- ️№8 - Академія мистецтв – вул. Вернадського,
- ️№9 - Академія мистецтв – пл. Двірцева.
На місці події працюють фахівці з безпеки руху «Львівелектротрансу» та поліцейські для встановлення обставин.