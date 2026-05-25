Картина Мартіно Альтомонте «Битва під Віднем», яка висіла у жовківському костелі

Польські реставратори відновлять артефакт Віденської битви – турецький намет XVII століття, який зберігається у фондах Львівського історичного музею. Проєкт готують до 350-річчя битви 12 вересня 1683 року, в якій обʼєднане військо Речі Посполитої з союзниками зупинило османську навалу на Європу.

Як повідомили на сайті польського Міністерства культури й національної спадщини, польсько-український науково-реставраційний проєкт охоплює колекцію східних тканин зі збірки Львівського історичного музею, зокрема 25 частин шести наметів (одно- та багатощоглових), що походять з історичних колекцій підгорецької родини Сангушків.

«Османський намет XVII століття з колекції Львівського історичного музею належить до колекції східних тканин, вважається одним із найцінніших збережених пам’яток османського мистецтва та ремесла, пов’язаних з історією віденської оборони, що зберігаються в музеях Центральної Європи. Двощогловий, майже повний екземпляр складається з дев’яти елементів є військовим трофеєм короля Яна III Собеського після перемоги у битві під Віднем», – наголошують у польському міністерстві.

Турецькі намети – трофеї Віденської битви 1683 року (фото з фейсбук-сторінки «Пустощі східноєвропейської Кліо»)

Там додали, що дослідницький та консерваційний проєкт, присвячений колекції османських наметів та східного текстилю з Львівського історичного музею, реалізують у 2026–2029 роках. Намет передадуть польським фахівцям Академії образотворчих мистецтв у Варшаві для комплексних консерваційних робіт. Згодом його тимчасово експонуватимуть в Польському історичному музеї.

Меморандум про співпрацю 25 травня підписали директор Львівського історичного музею Роман Чмелик, директорка Національного інституту польської культурної спадщини за кордоном «Полоніка» Катажина Соколовська, директор Музею палацу короля Яна III у Віланові Пьотр Гораєць, ректор Академії образотворчих мистецтв у Варшаві Блажей Остоя Лніскі та директор Музею історії Польщі Марцін Напіорковський.

Битва під Віднем 1683 року стала переломною подією в історії Європи. Християнське військо очолив король Ян ІІІ Собеський, вона розбило османську армію, що похитнуло становище імперії. До антитурецької коаліції увійшли війська Речі Посполитої, українські шляхтичі й козаки, австро-німецькі війська.