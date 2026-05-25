В соцмережах оприлюднили відео жорстокого побиття цивільних чоловіків у приміщенні ТЦК та СП

Двоє військовослужбовців з Тернополя, які входили в групу оповіщення ТЦК та СП, отримали вироки за жорстоке побиття в приміщенні військкомату мобілізованих чоловіків. Два інциденти трапилися у 2023 році. Після оприлюднених відео в соціальних мережах військова прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо бійців, причетних до побиття.

На відео, яке оприлюднили в інтернеті 7 жовтня 2023 року, видно, як військовослужбовці ТЦК жорстоко б’ють двох людей, які, скоріш за все лежать на ліжках. Двоє військових завдають багато ударів, хоча самих потерпілих чоловіків не видно, лише чути прохання не бити.

Як йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 20 травня, правоохоронці встановили, що до побиття причетні двоє обвинувачених – солдат-гранатометник відділення охорони взводу та молодший сержант, який проходив військову службу на посаді командира відділення охорони взводу ТЦК та СП. У судовому реєстрі стану розгляду справ зазначено, що це Юрій М. та Андрій Я.

Перший епізод з побиттям трапився 6 жовтня 2023 о 21:30 на вул. Лучаківського, 14, біля магазину АТБ. Поруч з пішоходом зупинився автомобіль зеленого кольору Mercedes-Benz Vito. З нього вийшов обвинувачений солдат-гранатометник та попросив чоловіка пред’явити йому свої документи. Тернополянин показав паспорт громадянина України та після з’ясування, що він є уродженцем Російської Федерації, військовий сказав йому, що він – колаборант і має проїхати з ними. Потерпілий не погодився, однак солдат його силою заштовхав у автомобіль.

Чоловіка завезли в приміщення, де в коридорі на п’ятому поверсі він разом з ще одним мобілізованим почав сваритися з співробітниками ТЦК і розповідати, що його під час доставлення побили. Через деякий час, вже вночі 7 жовтня, до двох потерпілих знову підійшли двоє обвинувачених військових – Юрій М. та Андрій Я. Вони почали сильно бити чоловіків, які лежали на ліжках.

За висновками експертів, одному потерпілому військові спричинили переломи щелепи, трьох ребер та кисті, а також численні синці, садна, крововиливи. Інший потерпілий тернополянин отримав травми голови та тулуба, у вигляді синців навколо очей, вух, садна носа, крововиливу губи, численних синців та саден грудей та живота. Один обвинувачений наніс першому потерпілому щонайменше 36 ударів. Інший обвинувачений завдав другому затриманому щонайменше 10 ударів. Саме цей момент побоїв таємно зняли на відео та пізніше оприлюднили в інтернеті.

Обидвоє військових Юрій М. та Андрій Я. визнали свою провину. Один обвинувачений в суді пояснив, що потерпілий, якого вони зупинили біля АТБ, під час перевірки документів поводився агресивно, був випивший. Далі він вдарив одного військовослужбовця, тож обвинувачений намагався їх розборонити, сам отримав стусани і кілька разів вдарив чоловіка в обличчя. Після цього потерпілого доставили до ТЦК.

Після завершення патрулювання, він поїхав додому. Вже у своїй домівці він отримав повідомлення, що слід негайно знову прибути до місця дислокації. Коли обвинувачений приїхав за викликом, то дізнався, що на п’ятому поверсі відбувається конфлікт. Помічник чергового був побитий, а його форма пошкоджена, а ще один працівник ТЦК та СП лежав біля стіни та тримав у руках автомат АК-47. Поруч з ними перебував потерпілий, який лаявся. За словами обвинуваченого, він відштовхнув потерпілого, після чого той завдав йому удар, а потім між ними виникла штовханина. Чоловік ліг на ліжко, продовжував лаятися, а він кілька разів вдарив його.

При призначенні покарання, суд врахував їх бойове минуле, наявність дітей, щире каяття та донати на ЗСУ в розмірі по 50 тис. грн кожен. Суддя призначив одному обвинуваченому один рік іспитового терміну, а іншому – штраф в розмірі 850 грн.

Також суд залишив без розгляду цивільний позов про відшкодування 1 млн грн для одного з потерпілих. Сам чоловік просив не розглядати його, оскільки обвинувачений військовий відшкодував йому усю заподіяну шкоду. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.