Літаки зіткнулися під час виконання демонстраційного польоту

У США під час авіашоу в Айдахо сталася авіатроща за участі двох винищувачів F/A-18. Літаки зіткнулися в небі, проте усі члени екіпажів успішно катапультувалися, повідомило у понеділок, 18 травня, Associated Press.

Інцидент стався в неділю у місті Бойсе у штаті Айдахо. Під час повітряної демонстрації на авіашоу Gunfighter Skies двоє літаків зіткнулися прямо в повітрі.

На відео, поширених у мережі, видно момент зіткнення двох американських винищувачів та їхнє падіння. Водночас на кадрах видно чотирьох людей, які катапультувалися з літаків та спускаються на парашутах.

BREAKING: 2 U.S. Navy Super Hornets/Growlers crash and collide during Gunfighter Skies Air Show at Mountain Home Air Force Base in Idaho.



Aviation sources tell KTVB that both aircrews ejected safely. pic.twitter.com/GPsdrwTFWq — Open Source Intel (@Osint613) May 17, 2026

За словами речниці Військово-морських сил Тихоокеанського флоту США Амелії Умаям, під час авіашоу зіткнулися літаки EA18-G Growler, розроблені на основі багатоцільового винищувача F/A-18 Super Hornet. Літаки виконували повітряну демонстрацію.

На військовій базі ВПС США Mountain Home, де проводилося шоу, ніхто не постраждав. Після аварії базу перевели в режим ізоляції, там працюють рятувальники.

Усі чотири члени екіпажу перебувають у безпеці, їхньому життю нічого не загрожує. Наразі триває розслідування щодо інциденту.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року в США розбився вантажний літак, який злетів з міжнародного аеропорту в Луїсвілі. Внаслідок аварії зайнялася масштабна пожежа, семеро людей загинули і ще десяток зазнали поранень.