Наслідки аварії вантажного літака в США

Увечері 4 листопада під час зльоту з міжнародного аеропорту Луїсвілля у США розбився вантажний літак транспортної компанії UPS. Внаслідок аварії у Луїсвіллі зайнялася масштабна пожежа, семеро людей загинули і ще десяток зазнали поранень, повідомив телеканал ABC News.

Аварія сталася під час злету літака McDonnell Douglas MD-11 з міжнародного аеропорту Луїсвілля імені Мухаммеда Алі. Літак мав вирушити на Гаваї. За попередньою інформацією, під час зльоту стався збій у роботі двигуна, через що літак впав та вибухнув.

За словами офіційних осіб, літак перевозив близько 38 тис. галонів авіаційного палива.

A large UPS cargo plane crashed Tuesday while taking off from an airport in Louisville, Kentucky. At least 3 people are dead and 11 are injured, and the governor says the numbers are likely to grow. pic.twitter.com/fFGTpsgJeK — The Associated Press (@AP) November 5, 2025

Екіпаж літака складався з трьох людей. Внаслідок падіння вони усі загинули. Крім того, за попередніми даними, є щонайменше 11 постраждалих людей у Луїсвіллі. За словами губернатора штату Крейга Грінберга, кількість жертв аварії може зрости.

Згодом місцева влада повідомила про щонайменше сімох загиблих.

На місці події працюють рятувальники та правоохоронці. Через загрозу токсичного диму, який виник через аварію, мешканців навколишніх районів міста закликали сховатися в укриттях та уникати зони падіння літака.