На місці події триває розслідування

У Чехії поблизу Праги сталася авіакатастрофа за участі приватного літака. Транспорт впав у лісі, внаслідок чого загинули люди, повідомили у пресслужбі місцевої поліції 7 вересня.

За даними правоохоронців, приватний літак розбився у Летнянах, розташованих біля Праги. Внаслідок аварії загинули дві людини.

«Згідно з попереднім розслідуванням, у пілота сталася несправність після зльоту, і він розбився поблизу вулиці Тоужимська, намагаючись повернутися», – повідомили у пресслужбі поліції.

Причини авіакатастрофи наразі встановлюють правоохоронці та судово-медичні експерти спільно з Інститутом розслідування причин авіаційних аварій.

Модель приватного літака у пресслужбі поліції не уточнили.

Нагадаємо, у травні 2025 року в США у штаті Каліфорнія приватний літак з шістьма людьми на борту впав на житловий будинок. Усі пасажири загинули, а мешканці будинку встигли врятуватися. Ще восьмеро людей постраждали – їх госпіталізували з отруєнням через дим. За даними NYP, в авіакатастрофі загинули колишній барабанщик металкор-гурту The Devil Wears Prada Деніел Вільямс та співзасновник Sound Talent Group і музичний агент Дейв Шапіро.