Для вантажівок облаштують майданчики для стоянки поблизу міжнародного пункту пропуску «Рава-Руська»

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області (колишні Укравтодор і Держагентство інфраструктурних проєктів) оголосила тендер на будівництво двох майданчиків для стоянки вантажного транспорту на трасі державного значення М-09 поблизу Рави-Руської. Очікувана вартість – понад 495 млн грн. Проєкт фінансуватимуть як з державного бюджету України, так й коштом ЄС.

Йдеться про облаштування двох майданчиків для вантажного транспорту на трасі біля Рави-Руської – один при в’їзді до міста з боку Львова, другий на виїзді в бік польського кордону. Загальна планована кількість стоянкових місць – 270.

Очікувана вартість будівництва – 495,17 млн грн, заяви від потенційних учасників приймають до 3 січня (включно).

Схема розташування майданчиків з тендерної документації

Як йдеться в тендерній документації, переможець має зробити капітальний ремонт двох наявних відстійників з ґрунтовим покриттям, зокрема заасфальтувати їх, зробити належне освітлення, водовідведення, облаштувати хідники, альтанки для водіїв тощо.

Тендер оголосили в межах міжнародної програми «Механізм «Сполучення Європи» (Connecting Europe Facility, або CEF). Бюджет проєкту передбачає фінансування 50 на 50: половину коштів надасть Європейський Союз як грант, а решту – держбюджет на умовах співфінансування.