Роботи триватимуть до кінця жовтня

7 жовтня розпочнуть капітальний ремонт дороги в зоні сервісного обслуговування пункту пропуску «Рава-Руська –Гребенне». Ремонт триватиме до 30 жовтня. Через це можливі ускладнення руху транспорту.

Ремонтні роботи будуть проводити на смугах вʼїзду та виїзду з України.

«Під час ремонту смуги на в’їзд в Україну рух тимчасово буде перекритий, а транспорт скерують на одну зі смуг для виїзду з України. Через це можливе уповільнення руху та оформлення транспортних засобів», – повідомили у Львівській митниці.

Роботи розпочнуть о 09:00. Митниця попередила про можливе сповільнення руху транспорту.