Йдеться про ремонт 60 км дороги зі Львова до Рави-Руської

На Львівщині дорожники розпочали капітальний ремонт дороги міжнародного значення М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська. В межах ремонту побудують три кільцеві розвʼязки та біопереходи для тварин.

Як повідомила пресслужба Держагенства відновлення та розвитку інфраструктури, дорога М-09 проходить через Тернопільську та Львівську області і є частиною європейського маршруту E372 (Варшава – Львів). Шлях сполучає Україну з Польщею через пункт пропуску «Рава-Руська – Хребенне» і далі – з портами Балтійського моря.

Капітальний ремонт дороги М-09 планували ще до початку повномасштабного вторгнення, а проєкт почали розробляти у 2022 році. У межах Львівщини ремонт охопить понад 60 км дороги на ділянках Львів – Жовква та Жовква – пункт пропуску «Рава-Руська».

«Наразі підрядники виконують геодезичні роботи та геологічні дослідження. Триває заготівля будівельних матеріалів. На окремих ділянках вже розпочали підготовчі роботи: розчищення території, вирубка дерев, демонтаж споруд, зняття шару ґрунту. В місцях проведення робіт на мостах влаштовують тимчасові об’їзди для безперешкодного руху транспорту», – йдеться в повідомленні.

В межах ремонту на трасі прокладуть три смуги руху за схемою 2+1 із зупинковою смугою на узбіччі з боку однієї смуги руху, напрямним острівцем між зустрічними потоками, велосипедною доріжкою на ділянці Львів – Жовква – Добросин. Крім цього, вздовж траси облаштують пішохідну інфраструктуру – у містах і селах та між автобусними зупинками. Також на трасі побудують три кільцеві розвʼязки, нові зупинки з туалетами і шумозахисні стінки, а в межах лісів облаштують три біопереходи для земноводних та плазунів.

До кінця року планують виконати основні земляні роботи та прокласти чорновий шар асфальту. Проєкт фінансується спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Роботи виконує компанія «Автомагістраль-Південь».

Зазначимо, що востаннє дорогу зі Львова до Рави-Руської ремонтували до Євро-2012 у 2011 році.