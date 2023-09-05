Трасу до кордону розширять і капітально відремонтують

Автомобільну дорогу Тернопіль – Львів – Рава-Руська, яка веде до міжнародного пункту пропуску «Рава-Руська – Гребенне» капітально відремонтують. Кошти на це надасть Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Про це 5 вересня повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Фахівці з ЄБРР уже провели аудит безпеки дорожнього руху, аналіз економічної доцільності інвестицій, екологічну та соціальну оцінку проекту та вирішили спрямувати частину коштів на капітальний ремонт частини автомобільної дороги М-09. Автомобільна дорога Тернопіль – Львів – Рава-Руська, км 129+807 – км 191+877 була включена як компонент кредитної угоди з ЄБРР. На реалізацію перерозподілили €182 млн», – повідомив очільник області.

Проект капітального ремонту впроваджуватиме Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Дорога Тернопіль – Львів – Рава-Руська з’єднує Львів із Варшавою та є частиною трансєвропейської транспортної мережі (TEN-T).

Нагадаємо, кредитну угоду «Розвиток Трансєвропейської транспортної мережі (Україна – дорожні коридори)» Україна та ЄБРР підписали ще у 2020 році, але через початок повномасштабної війни реалізацію проукту призупинили. Як інформував ZAXID.NET, на цій трасі збудуть ще одну смугу руху та велодоріжки.