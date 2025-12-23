Відкриття дідуха традиційно стартуватиме від площі Ринок

У середу, 24 грудня, на площі Ангелів, неподалік Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львові встановлять традиційний чотирьохметровий різдвяний дідух. Винесення дідуха розпочнеться о 12:00 на площі Ринок. Про це повідомляє пресслужба міської ради.

Відкриття дідуха традиційно розпочнеться з ходи на площі Ринок. Під час ходи учасники нестимуть маленькі дідушки, а представники Галицького академічного камерного хору та етно-гурту «Джереґеля» колядуватимуть.

«Встановлення дідуха вже стало невід’ємною частиною різдвяних святкувань у місті. Цей звичай щороку об’єднує громаду та нагадує про глибокі українські традиції. Дідух символізує достаток, єдність родини й безперервність культурної спадщини, яку передають з покоління в покоління», – зазначають в управлінні культури.

Дідух виготовила сім’я Коцюків, встановили його вперше у Львові у 2009 році. Оновленням дідуха займалися майстри Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького.