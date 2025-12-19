У п’ятницю, 19 грудня, у Львові на пл. Ринок відкрили різдвяну шопку. Усіх учасників дійства частували пампухами. Спекли їх студенти та викладачі Львівського профтеху спільно з переселенцями. На відкритті виступили гурт «Дриґ» та хор учнів Львівської музичної школи № 8. Виготовив шопку майстер по дереву Антон Лубій, зараз він захищає Україну у складі ЗСУ. Сценка шопки складається із семи двометрових фігур, вирізьблених із тополі, які розмальовували діти. Також у шопці є колиска з маленьким Ісусиком і ангеликами на фасаді.

Відео: ZAXID.NET