Слідчі провели обшуки у фігурантів схеми

Правоохоронці викрили схему розкрадання державних грошей під час будівництва фортифікаційних споруд у Дніпропетровській області. За попередніми оцінками, державі завдали збитків на понад 14 млн грн. Про це у п'ятницю, 13 березня, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, у 2024 році посадовці однієї з військових частин разом зі спільниками організували закупівлю будівельних матеріалів для зведення фортифікацій за завищеними цінами. Як пояснив генеральний прокурор Руслан Кравченко, схема полягала в укладанні прямих договорів із підконтрольними підприємствами. У таких контрактах вартість матеріалів завищували приблизно на 20% у порівнянні з ринковими цінами. Після перерахування гроші знімали готівкою або легалізували через інші фінансові операції.

Слідство встановило кілька епізодів діяльності. В одному з них організатором, за версією правоохоронців, був командир військової частини у званні полковника. Через оборудки, здійснені з травня по червень 2024 року, держава втратила близько 7,3 млн грн. В іншому епізоді фігурують начальник групи державних закупівель цієї військової частини, офіцер підрозділу, його дружина та цивільний арбітражний керівник. За даними слідства, вони могли привласнити ще приблизно 6,7 млн грн.

Знайдена готівка під час обшуків

Слідчі провели обшуки у фігурантів, наразі трьом підозрюваним уже обрали запобіжні заходи, ще один перебуває у лікарні.

Як повідомляли 12 березня, Національне антикорупційне бюро за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури спільно зі Службою безпеки викрили у Дніпропетровській області схему розтрати грошей під час закупівлі матеріалів для потреб оборонного сектору. Мова йде про завдані збитки державі у сумі 19,7 млн грн.