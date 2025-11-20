Мерія отримала вже 15 заявок від охочих подарувати Львову різдвяне дерево

У Львівській міській раді розповіли, яким цьогоріч буде Різдво та Новий рік у місті. Святкування стартуватимуть із відкриття 5 грудня головної ялинки. Мерія отримала вже 15 заявок від охочих подарувати Львову різдвяне дерево.

Перелік основних події:

5 грудня, напередодні Дня святого Миколая, біля Львівського оперного театру відбудеться відкриття головної ялинки міста. Дійство відбуватиметься під коляду хору «Дударик».

«Цьогоріч маємо велику кількість заявок від сімей, які пропонують своє деревце, щоб воно прикрашало головну площу міста. Ми отримали 15 заявок, географія дуже різноманітна. Це Яворів, Городок, Зимна Вода. Також маємо чотири деревця, які пропонують у Львові, і два в Сокільниках. Кожне дерево має свою сімейну історію», – розповіла начальниця управління культури департаменту освіти та культури ЛМР Марта Бешлей.

Додамо, місто не витрачає коштів на ялинку: її традиційно дарують, а для встановлення використовують наявні конструкції та торішню ілюмінацію.

19 грудня відбудеться відкриття шопки, яку створив майстер різьби по дереву Антон Лубій. Зараз він служить у лавах ЗСУ. Відкриття шопки також супроводжуватиме коляда, буде частування пампухами.

24 грудня відбудеться винесення дідуха з традиційними різдвяними прикрасами, встановлять його на площі Ангелів.

25 грудня на полях почесних поховань відбудеться скорботна коляда з сім’ями загиблих захисників та муніципальним хором «Гомін».

28 грудня відбудеться традиційна хода звіздарів, йдеться про фестиваль «Спалах різдвяної звізди».

«Буде багато синхронізованих майстер-класів з виготовлення різдвяної звізди, чотири найбільш великі передадуть у муніципальні музеї. Буде відбуватися понад 100 заходів у наших муніципальних культурних інституціях. Буде програма для ветеранів і ветеранок, які зараз на реабілітації», – додала Марта Бешлей.

Також вдруге в палаці Бандінеллі, що на пл. Ринок, 2, запрацює різдвяна пошта.

«Кожен зможе обрати листівку від українських дизайнерів і майстрів, задонатити на реабілітацію військових і надіслати листівку в будь-який куточок України й світу. Минулого року різдвяну пошту відвідали 10 тис. осіб і було надіслано кілька тис. листівок. Минулого року нам вдалося зібрати 371 тис. грн на ЗСУ. Ми вже бачимо за кількістю пошукових запитів, попередніх бронювань у львівських готелях і закладах розміщення, що до Львова у період Різдва збирається велика кількість гостей з усієї України. Дуже важливо, щоб у них була можливість долучитися до різних подій», – зазначила начальниця управління туризму департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Христина Лебедь.

Посадовиця розповіла, що у місті вдруге відбудеться «Забіг чумаків». У програмі також – ярмарок «Тлум&Крам». Буде подія про пампух і глінтвейн. А в Парку культури відкриється парк ліхтарів. Символом Різдва цьогоріч буде різдвяний павук, який символізує тепло врожай, об’єднання і світло в домівках попри те, що відбувається в країні.