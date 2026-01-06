6 січня без перебільшення легендарний англійський актор Ровен Аткінсон святкує 71 рік. Саме він подарував глядачам Містера Біна, і, мабуть, його важко асоціювати з іншим кіноперсонажем. ZAXID.NET пропонує добірку ролей, у яких Аткінсон зіграв незвичних для свого образу персонажів, які точно варто переглянути шанувальникам його творчості.

«Мегре розставляє мережі» (2016–2017)

Maigret

Британська екранізація серії детективних романів Жоржа Сіменона. Упродовж п’яти місяців 1955 року в Монмартрі після настання темряви зарізали чотирьох жінок, серед яких повія і акушерка, які не мають нічого спільного, крім кольору волосся. Міністр юстиції Морель доручає старшому інспектору Мегре пошук убивці. Щоб упіймати злочинця, поліцейський як приманку використовує Марті Джусзерард, яка також служить у поліції. На неї вчинили замах, і докази призводять до м’ясника Марселя Монкіна. Та поки підозрюваний перебуває під арештом, сталося ще одне вбивство, що збиває Мегре з пантелику. Власне, серйозного та стриманого детектива Мегре грає Аткінсон.

«Тримай язика за зубами» (2005)

Keeping Mum

Сім’я вікарія Гудфеллоу розвалюється, хоча він навіть не помічає цього. Отець зайнятий справами церкви і підготовкою проповіді, тому давно не приділяє увагу дружині Глорії. З нудьги вона починає фліртувати з інструктором з гольфу – головним ловеласом округу. Наївний Волтер не помічає і проблем своїх дітей: 17-річної дочки Голлі і сина Піті. Все налагоджується, коли в будинок Гудфеллоу приїжджає покоївка Грейс Гокінс. Разом із наведенням чистоти вона намагається навести порядок і в їхній родині. Тільки методи розвʼязання проблем у неї не зовсім традиційні. Аткінсон зіграв голову родини Гудфеллоу – пригніченого священника із чорним гумором.

«Реальне кохання» (2003)

Love Actually

Сюжет складається з девʼяти історій, які розвиваються паралельно. Дія фільму відбувається наприкінці 2003 року, за місяць до Різдва, кульмінація всіх сюжетів припадає на Святвечір, коли дія фільму переплітає між собою всіх персонажів. Аткінсон зіграв другорядного, але знакового персонажа Руфуса – продавця прикрас в торговому центрі, чия скрупульозність в оформленні різдвяного подарунка призводить до того, що один із головних героїв Гаррі не встигає купити кулон секретарці, яка намагається його звабити. Він же в аеропорту відвертає увагу контролера, щоб інший герой встиг прибігти до коханої, яка вже пройшла контроль. Його персонаж стає таким собі ангелом-охоронцем, який наглядає за персонажами і допомагає їм.