5 січня американська акторка Даян Кітон відзначала б 80-річний ювілей, однак померла 11 вересня 2025 року від пневмонії. За свою кар’єру вона зіграла низку знакових ролей, які закріпили за нею статус однієї з найлегендарніших акторок Голлівуду. ZAXID.NET пропонує добірку фільмів Даян Кітон, які допоможуть познайомитись із нею ближче та продемонструвати її талант у втіленні різнопланових ролей.

«Хрещений батько» (1972)

The Godfather

Кримінальна драма про нью-йоркську сицилійську мафіозну сім’ю Корлеоне. Голова сім'ї Дон Віто Корлеоне видає заміж доньку, в цей час із війни повертається його улюблений син Майкл. На здивування батька, Майкл не хоче займатися жорстоким сімейним бізнесом. Дон Корлеоне веде справи за старими правилами, але настають інші часи і з’являються люди, які хочуть змінити порядки. На Дона Корлеоне здійснюють замах, тож добробут усієї сім’ї опиняється під загрозою. Кітон зіграла Кей Адамс – спершу подругу, а потім другу дружину Майкла Корлеоне.

«Енні Голл» (1977)

Annie Hall

У фільмі простежується розвиток стосунків нью-йоркського коміка Елві Сінґера, якого зіграв режисер фільму Вуді Аллен, та молодої співачки Енні Голл у виконанні Даян Кітон. Головний герой скептично аналізує невдачі в особистому житті, в якому було кілька коханих жінок. Стрічка розповідає про те, що якими б ірраціональними чи безглуздими не були стосунки, люди все одно їх прагнуть. За роль у цьому фільмі Кітон отримала премію «Оскар».

«Мангеттен» (1979)

Manhattan

Ще один фільм-тандем Даян Кітон та Вуді Аллена. Романтична комедія розповідає про пригоди 42-річного Ісака Девіса – двічі розлученого автора гумористичних телепрограм, який зустрічається з 17-річною школяркою Трейсі та мріє стати великим американським романістом. Поступово Ісак закохується в Мері Вілкі – коханку найкращого друга Єла Поллака, яку грає Кітон.

«Клуб перших дружин» (1996)

The First Wives Club

Четверо подруг Енні, Бренда, Еліз та Синтія щойно закінчили коледж. Під час святкування Синтія змушує їх пообіцяти, що подруги завжди будуть поруч, і робить групове фото. З часом вони все ж втрачають зв’язок, а через роки Синтія з таблоїдів дізнається, що її колишній чоловік одружився з набагато молодшою і привабливішою жінкою. Вона надсилає листи Енні, Бренді та Еліз та закінчує життя самогубством. Об’єднавшись після смерті подруги на її похоронах, троє розведених жінок діляться сімейними проблемами одна одної та вирішують помститися колишнім чоловікам, які покинули їх заради молодших коханок. Даян Кітон зіграла одну з подруг Енні Макдуган-Парадіс.

«Щось та віддаси» (2003)

Something’s gotta give

63-річний функціонер музичної індустрії Гаррі Сенборн – невиправний бабій, який знайомиться з жінками не старшими 30 років і має прихильність до юної Марін. Під час вікенду вони їдуть до будинку матері Марін на березі моря. Раптово в нього стається серцевий напад, і Гаррі змушений залишитися наодинці з господинею дому Ерікою Баррі, яку грає Кітон. Еріка розлучена й успішна авторка театральних п’єс. У Гаррі та Еріки виникає роман. Однак у Еріку закоханий і шанувальник її творчості 30-річний Джуліан, тож Гаррі вперше опиняється в нестандартній для себе ситуації, коли він не контролює любовну історію. За цю роль Кітон отримала «Золотий глобус» як найкраща актриса ігрового кіно.