1 січня вийшла остання серія американського науково-популярного серіалу «Дивні дива», сюжет якого тримав глядачів у напрузі впродовж 10 років. Фінал серіалу розділив глядачів на два табори – тих, хто «повірив», і хто ні. Актори серіалу починали як 10-річні діти і буквально росли на очах у глядачів, паралельно знімаючись в інших проєктах. Ностальгуючи за історією з Гокінза, ZAXID.NET пропонує добірку фільмів та серіалів із акторами «Дивних див», яким проєкт дав поштовх у кар’єрі.

Міллі Боббі Браун

Акторка, яка зіграла Одинадцяту, паралельно розвивала успішну акторську карʼєру й завдяки виразній зовнішності обирала знакові ролі. Зокрема, вона зіграла у блокбастерах франшизи Monstetverse від Warner Bros. Акторка виконала у двох фільмах про Ґодзіллу роль Медісон Рассел – доньки головних героїв докторки Емми Расселл з криптозоологічної організації «Монарх» та її колишнього чоловіка Марка Рассела.

Також вона зіграла юну детективку у фільмі «Енола Голмс» – молодшу сестру Шерлока Голмса. Стрічка була доволі успішною і отримала продовження. Зокрема, третя частина має вийти у 2026 році.

Фінн Вулфгард

Виконавець ролі Майка Віллера знявся в екранізації однойменного роману Стівена Кінґа «Воно» – горорі про зникнення дітей, сюжет якого також розгортається у 1980-х роках. Бувши членом «Клубу невдах», він відважно бореться з монстром, що живиться страхами дітей. Також Фінн Вулфгард повернувся до цієї ролі у продовженні фільму – «Воно 2».

У фільмах «Мисливці на привидів: З того світу» та «Мисливці на привидів: Крижана імперія» актор зіграв Тревора Спленґера – підлітка, чиє життя кардинально змінилося після переїзду до старого родинного будинку. Також його можна побачити у фільмі «Очі: Легенда Карпат», який вийшов на екрани у 2025 році. Актор зіграв Петра. У 2026 році Фінн взяв паузу в акторстві та зосередився на музиці.

Мая Гоук

Акторка доєдналася до серіалу в третьому сезоні в ролі Робін Баклі. Паралельно вона зіграла в серіалі-адаптації «Маленьких жінок» 2017 року та фільмі Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». У 2020 році вона зіграла головну роль у фільмі «Мейнстрим», де її героїня Френкі допомагає знайомому стати інтернет-зіркою. У 2024 році Мая Гоук озвучила Тривогу в другій частині мультфільму «Думками навиворіт».

Джо Кірі

Роль Стіва Гаррінґтона залишається для актора поки що найпопулярнішою на телебаченні, втім він продовжує активно зніматись у доволі успішних проєктах. Зокрема, у 2021 році він зіграв Волтера «Кіз» МакКі в популярному фільмі «Персонаж» – одного з розробників гри Free City, а у 2026 році світ побачить фільм «Обʼєкт Х», в якому він втілив Тревіса Мічема – працівника складу самообслуговування, який намагається запобігти вимиранню людства.

Крім цього, Джо Кірі має власний гурт Djo, найпопулярнішим синглом якого є End of Beginning 2022 року.

Седі Сінк

Акторка доєдналася до касту в другому сезоні та зіграла закриту підлітку Макс Мейфілд. Уже на піку популярності вона зіграла в оскароносному фільмі «Кит», виконавши роль 17-річної доньки головного героя Еллі, а у березні 2025 року отримала нерозкриту роль у фільмі кіновсесвіту Marvel «Людина-павук: Абсолютно новий день», що вийде в кіно у 2026 році.

Також Сінк зіграла в екранізації серії книг «Вулиця страху» Роберта Лоуренса Стайна. Фільм розповідає історію підлітків, які стикнулися з давнім прокляттям, що переслідує містечко Шейдісайд. Седі зіграла головну героїню Зіґґі Берман, над якою знущаються однолітки.

Джозеф Квінн

Актор зʼявився лише в четвертому сезоні серіалу, де зіграв Едді Мансона, однак має в арсеналі чи не найбільше успішних проєктів. Його можна побачити в фільмі «Гладіатор 2», де він зіграв імператора Гету, та фільмах Marvel «Фантастична четвірка: Перші кроки» і «Месники: Сходження Доктора Дума», де він виконує роль Джонні Шторма / Людини Смолоскипа.