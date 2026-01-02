Юний Генрі Кріл знайшов у печері камінь, який перетворив його на Векну

Популярний американський науково-популярний серіал «Дивні дива» офіційно отримає спіноф. Про це в інтервʼю Variety розповіли шоуранери проєкту брати Метт і Росс Даффери. Остання серія оригінального серіалу вийшла 31 грудня.

Брати Даффери повідомили, що вже працюють над спінофом. У ньому детальніше розкажуть про камінь, який юний Генрі Кріл знайшов у печері в пʼятому сезоні.

Спіноф закриє деякі сюжетні лінії і запитання щодо природи походження самого каменю, але акцент буде не лише на ньому. Брати Даффери обіцяють, що у проєкті будуть винятково нові персонажі, а також нове місто.

Додамо, що перший сезон серіалу «Дивні дива» (Stranger Things) вийшов у 2016 році й оповідав про події, які розгорталися у 1980-х роках у вигаданому містечку Гоукінс, штат Індіана. Загалом серіал отримав пʼять сезонів і завершився повнометражною серією на понад дві години.