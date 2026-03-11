Тімоті Шаламе має три номінації на «Оскар»

Уже 15 березня відбудеться церемонія вручення премії «Оскар». ZAXID.NET розповідає про авторів, режисерів та фільми, що претендують на перемогу у головних номінаціях. 30-річний Тімоті Шаламе номінований на «Оскар» за головну чоловічу роль уже втретє. Цього разу за фільм «Марті Супрім. Геній комбінацій». Про актора відомо багато, він по суті не сходить зі шпальт медіа та є постійним героєм соцмереж. Утім ми все одно про нього розповімо.

Цікаві факти про Тімоті Шаламе

Тімоті Шаламе народився 27 грудня 1995 у Нью-Йорку.

Він син Ніколь Флендер, рієлторки і колишньої бродвейської танцюристки, та Марка Шаламе, який працює в ЮНІСЕФ.

У Тімоті є старша сестра Полін. Вона – акторка, живе у Парижі. Дядько Шаламе – режисер Родман Флендер, а його тітка – телевізійна продюсерка і письменниця Емі Ліппман. Дідусь Тімоті по материнській лінії – сценарист Гарольд Флендер.

Шаламе має дві рідні мови: англійську та французьку та громадянства як США, так і Франції.

Гра Гіта Леджера в ролі Джокера у фільмі «Темний лицар» (2008) надихнула його на те, щоб стати актором.

Під час навчання у старшій школі Шаламе зустрічався зі своєю однокласницею Лолою Леон, дочкою Мадонни.

Після зйомок у фільмі «Король» (2019) почав зустрічатися з акторкою Лілі-Роуз Депп, дочкою Джонні Деппа та Ванесси Параді.

Шаламе – лауреат премій «Золотий глобус» і «Вибір критиків» за головну роль у трагікомедії «Марті Супрім. Геній комбінацій» (2025).

Тімоті Шаламе у 30 років є наймолодшим актором із трьома номінаціями на «Оскар» з часів Марлона Брандо (1954 рік).

Скандал перед «Оскаром»

Шаламе дав велике інтервʼю Меттью Макконагі, який грав його батька у фільмі «Інтерстеллар». Він намагався сказати, що не хоче, щоб походи в кіно перетворилися на розвагу для вузьких глядачів. Прозвучало це так: «Я не хочу працювати в балеті, опері та інших сферах, де кажуть: "Гей, підтримуймо життя цієї штуки, хоча нікому це більше не цікаво"».

Світ опери та балети відреагував різко. Його слова викликали справжній скандал. Виявилося, що опера та балет викликають у багатьох людей сильні емоції, а ще більше емоцій викликає сам Шаламе.

«Такі дешеві випади на адресу колег-артистів говорять про нього більше, ніж решта, що він міг сказати в інтервʼю, – заявила американська оперна співачка Ізабель Леонард. – Це багато говорить про його характер».

«Він повний дурень, – заявив театральний критик та радіоведучий Ієн Браун в ефірі BBC Radio London, – Мені здається, він просто смішний, і підозрюю, що це ще відгукнеться йому».

Вупі Голдберг нагадала, що мати Шаламе – танцівниця, і зазначила, що такі слова можуть сприйматися особливо болісно.

Артисти балету та користувачі мережі почали висміювати актора, публікуючи старі фотографії з балетних занять часів його студентства.

У мережі публікують дитячі фото Шаламе з його занять балетом

Seattle Opera запропонувала знижку 14% на квитки на «Кармен» за промокодом TIMOTHEE. «Тіммі, ти теж можеш скористатися», – додали у театрі.

Подкаст про попкультуру The Spill назвав новий епізод «Чому ми офіційно покінчили з Тімоті Шаламе» і поставив слухачам риторичне запитання: «Невже епоха Тімоті з вереском загальмувала?».

На тлі скандалу багато користувачів мережі припускають, що ситуація може вплинути на «Оскар». За даними ЗМІ та букмекерських прогнозів, його шанси на перемогу вже знизилися, а фаворитом тепер називають Майкла Б. Джордана. Проте глава лондонського бюро видання Variety Алекс Рітман вважає, що пік скандалу припав на той момент, коли голосування вже завершилося. Тому швидше за все це не сильно вплине на результати.

За що Тімоті Шаламе номінували на «Оскар»

«Назви мене своїм імʼям» (Call Me by Your Name, 2017), Еліо

Саме ця роль принесла Шаламе славу та першу номінацію на «Оскар». Вісімдесяті, в італійське містечко на канікули до батьків приїжджає Еліо, йому 17 років і він сповнений жаги пізнати себе і світ. Він зустріне молодого вченого Олівера і запамʼятає це літо назавжди.

«Боб Ділан: Цілковитий незнайомець» (A Complete Unknown, 2024), Боб Ділан

Ще одна номінація на «Оскар» за роль легендарного музиканта. «Цілковитий незнайомець» розповідає про молодого Ділана, охопивши лише короткий період між 1961 і 1965 роками. Нікому невідомий музикант приїздить до Нью-Йорка, щоб зіграти у лікарні для легенди фолку Вуді Гатрі. Традиційна зав’язка переростає у традиційний розвиток сюжету від невідомості до безмежної популярності, з конфліктами, складним особистим життям, бунтом та несамовитістю.

«Марті Супрім. Геній комбінацій» (Marty Supreme, 2025), Марті Маузер

Фільм Джоша Сафді розповідає про Марті Маузера – амбітного мрійника з Нью-Йорка 1952 року, який хоче перетворити настільний теніс із непомітного хобі на свою дорогу до слави. Сюжет метає героя між Нью-Йорком, Лондоном, Парижем, Токіо та Єгиптом. Разом із колоритною командою персонажів Марті проривається крізь хаос, амбіції та власні ілюзії. Комедія поєднує дослідження субкультури настільного тенісу 1950-х, американської мрії та ідею безкомпромісної віри в себе. Це драйвова подорож у світ одержимості мрією, яка варта боротьби. Тімоті Шаламе тренувався в настільному тенісі близько семи років, щоб підготуватися до ролі в «Марті Супрім». Він продовжував тренуватися, працюючи над іншими фільмами.

