Своєю перемогою Майкл Б. Джордан сплутав увесь оскарівський розклад

Уже 15 березня відбудеться церемонія вручення премії «Оскар». ZAXID.NET розповідає про авторів, режисерів та фільми, що претендують на перемогу у головних номінаціях. Одним із номінантів у категорії «Найкраща чоловіча роль» – Майкл Б. Джордан.

Джордан здобув несподівану перемогу на 32-й церемонії «Акторської премії» (Actor Awards, раніше відомої як «Премії Гільдії кіноакторів США»), що відбулася в Лос-Анджелесі 1 березня. Джордан був названий найкращим актором за роль у фільмі жахів про вампірів «Грішники» (Sinners), який також отримав головний приз вечора за найкращий акторський ансамбль. Джордан зіграв обох братів-близнюків – Смоука та Стека.

Нагадаємо, фільм «Грішники» висунуто на «Оскар» у 16 ​​номінаціях, що є рекордним показником для будь-якого фільму в історії премії Американської кіноакадемії.

Дія фільму відбувається у 1930-х роках у дельті Міссісіпі та розповідає історію двох братів-близнюків, які відкривають новий музичний клуб, але їхні плани зриваються через нашестя вампірів.

Майкл Б. Джордан відомий за фільмами «Крід», «Чорна пантера» та «Фантастична четвірка», але на «Оскар» він ніколи не номінувався. Його плутають з легендою баскетболу, на честь якого його й назвали. Проте, виглядає, після цього сезону його уже ні з ким не сплутають. Що ж про нього відомо?

Цікаві факти про Майкла Б. Джордана

Майкл Б. Джордан народився 9 лютого 1987 року у Каліфорнії. Його батьки не мають жодного відношення до кіномистецтва: мама – художниця, батько – власник ресторану. Його молодший брат Халід – футболіст.

Його друге імʼя Бакарі означає «блага звістка» на суахілі.

1998 року Джордан зіграв невелику роль у серіалі «Сопрано» (1999–2007), а потім у стрічці «Косбі» (1996–2000). Вперше на великому екрані глядачі побачили Бакарі 2001-го у драмі «Гардбол». Популярність принесла йому наступна робота – серіал «Прослуховування» (2002–2008).

Актор – великий фанат аніме, особливо «Сейлор Мун» та «Драконові перли».

Для зйомок у фільмі «Крід: Спадщина Роккі» він тренувався 2–3 рази на день 6 днів на тиждень, а також дотримувався суворої дієти.

У 2016 році започаткував продюсерську компанію Outlier Society Productions.

Під час зйомок боксерських сцен у фільмі «Крід» Майкл Бакарі Джордан не користувався послугами дублерів.

Найкращі ролі Майкла Б. Джордана

«Станція Фрутвейл» (Fruitvale Station. 2013), Оскар Грант

У фільмі розповідається про реальну людину – 22-річного Оскара Ґранта – та прожитий ним день, 31 грудня 2008 року, від ранку до випадку на станції метро «Фрутвейл» у Сан-Франциско. Оскар мешкає з співжителькою Софіною (Мелоні Діас) і їхньою чотирирічною дочкою, яку він дуже любить. Імпульсивний характер та неорганізованість створюють Оскарові немало неприємностей, але він має твердий намір виправитися і знайти роботу.

«Фантастична четвірка» (Fantastic Four, 2015), Джонні Шторм / Людина-смолоскип

Римейк, який базується на одній із найстаріших супергеройських команд. Четверо молодих людей, яких можна назвати аутсайдерами, беруть участь у незвичайному експерименті. Це переносить їх в паралельний, альтернативний всесвіт, що докорінно змінює їхнє життя. У новому для себе світі вони з’явилися не такими, якими були до цього. Тепер у кожного з них суперздібності, якими потрібно навчитися користуватися. В цей же час у них з’являється противник, що колись був другом. Героям доводиться викластися на повну, щоб врятувати світ.

«Крід: Спадщина Роккі» (Creed. 2019), Адоніс Крід

Важко бути сином такого відомого боксера, як Аполло Крід, тим більше, якщо ти далекий від спортивного світу. Крід-молодший не відчуває ніякої пристрасті до боксу. Решта членів родини, памʼятаючи про плачевну долю самого Аполло, який загинув на рингу під час жорстокого бою, цілком задоволені його вибором. Але поклик крові і здібності, закладені природою, знайдуть вихід і змусять юнака спробувати себе в суворому і кривавому світі боксу. Тепер Кріду-молодшому потрібно знайти тренера. Тільки одна людина здатна на це – легендарний боксер Роккі Бальбоа. Фільм мав декілька продовжень.

«Чорна Пантера» (Black Panther, 2018), НʼДжадака / Ерік Кіллмонґер / Чорна пантера

Історія Ваканди багато в чому повʼязана з важливою таємницею, яку жителі країни бережуть: в надрах цієї непримітної землі є щедрі поклади корисних копалин, в тому числі унікального металу вібраніуму, який володіє надміцними властивостями і здатний творити чудеса з гравітацією. Молодий принц Ваканди ТʼЧалла, якому колись доведеться стати королем, розуміючи, що цього разу Чорна Пантера сумнівно чи зʼявиться, щоб оборонити країну і народ, приймає рішення дати відповідь загарбникам, одягнувши костюм Чорної пантери.

Прочитати про його конкурента Леонардо Лі Капріо можна тут.