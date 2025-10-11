Акторці було 79 років

Померла американська акторка, зірка «Хрещеного батька» Даян Кітон. Їй було 79 років. Причину смерті поки що не називають. Про це йдеться у People.

Акторка не з’являлась на людях останні кілька місяців, проте про її хворобу не повідомлялось. Вона померла у своєму будинку в Каліфорнії. Родина не оголошує жодних подробиць та просить про конфіденційність.



У грудні 2024 року, під час виступу, який, ймовірно, став її останнім для публіки, Кітон випустила свій перший сингл, святкову пісню під назвою First Christmas. Вона активно вела соціальні мережі, свою останню публікацію в Instagram вона зробила у квітні 2025 року та присвятила її дню домашніх тварин, розмістивши своє фото з її улюбленим золотистим ретривером Реджі.

Даян Кітон народилася 5 січня 1946 року у Нью-Йорку. Її справжнє прізвище – Голл. Американська акторка, кінопродюсерка та режисерка відома головним чином завдяки трилогії Френсіса Форда Копполи «Хрещений батько» (1972, 1974, 1990) та фільмам Вуді Аллена. У 1969 році вийшла на сцену в культовому мюзиклі «Волосся». Тоді ж почала багаторічну співпрацю з Вуді Алленом, кульмінацією якого стала головна роль у комедії «Енні Голл» (1977), за яку вона отримала «Оскар» за найкращу жіночу роль (1977). Вона має також оскарівські номінації як акторка за фільми «Кімната Марвіна» (1996) та «Кохання за правилами... і без» (2003). Вона була постановницею однієї з серій культового серіалу «Твін Пікс», а також продюсеркою фільму Гаса Ван Сента «Слон», нагородженого у 2003 році «Золотою пальмовою гілкою».

Вибрана фільмографія