Роберту Редфорду було 89 років

У віці 89 років помер американський актор та режисер Роберт Редфорд. Він помер у своєму будинку у штаті Юта. «Він помер у місці, яке він любив, в оточенні своїх близьких», – повідомив директор агентства Rogers & Cowan PMK Сінді Бергер. Причину смерті не вказано.

Роберт Редфорд народився 18 серпня 1936 року, він став зіркою у 1960-х роках. Акторський дебют Роберта Редфорда у повнометражному кіно відбувся у фільмі «Військове полювання», що був знятий 1962 року. Перший же успіх прийшов до нього після фільму «Погоня». У 1969 році Редфорд увійшов до числа провідних американських акторів, виконавши одну з головних ролей у вестерні «Буч Кессіді та Санденс Кід».

На честь свого персонажа з цього фільму він назвав кінофестиваль незалежного кіно «Санденс», співзасновником якого він був.

У 1980 році отримав премію «Оскар» за найкращу режисуру за фільм «Звичайні люди», який також був визнаний найкращим фільмом.

Роберт Редфорд у ролі Санденса Кіда

Вибрана фільмографія:

1969 — Буч Кессіді і Санденс Кід / Butch Cassidy and the Sundance Kid

1973 — Афера / The Sting

1975 — Три дні Кондора / Three Days of the Condor

1976 — Вся президентська рать / All the President's Men

1985 — З Африки / Out of Africa

1993 — Непристойна пропозиція / Indecent Proposal

1998 — Заклинач коней / The Horse Whisperer

2001 — Шпигунські ігри / Spy Game

2007 — Леви для ягнят / Lions for Lambs

2013 — Не згасне надія / All Is Lost

2018 — Старий та зброя / The Old Man & the Gun

Режисер: