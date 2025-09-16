У віці 89 років помер актор та режисер Роберт Редфорд
У віці 89 років помер американський актор та режисер Роберт Редфорд. Він помер у своєму будинку у штаті Юта. «Він помер у місці, яке він любив, в оточенні своїх близьких», – повідомив директор агентства Rogers & Cowan PMK Сінді Бергер. Причину смерті не вказано.
Роберт Редфорд народився 18 серпня 1936 року, він став зіркою у 1960-х роках. Акторський дебют Роберта Редфорда у повнометражному кіно відбувся у фільмі «Військове полювання», що був знятий 1962 року. Перший же успіх прийшов до нього після фільму «Погоня». У 1969 році Редфорд увійшов до числа провідних американських акторів, виконавши одну з головних ролей у вестерні «Буч Кессіді та Санденс Кід».
На честь свого персонажа з цього фільму він назвав кінофестиваль незалежного кіно «Санденс», співзасновником якого він був.
У 1980 році отримав премію «Оскар» за найкращу режисуру за фільм «Звичайні люди», який також був визнаний найкращим фільмом.
Роберт Редфорд у ролі Санденса Кіда
Вибрана фільмографія:
- 1969 — Буч Кессіді і Санденс Кід / Butch Cassidy and the Sundance Kid
- 1973 — Афера / The Sting
- 1975 — Три дні Кондора / Three Days of the Condor
- 1976 — Вся президентська рать / All the President's Men
- 1985 — З Африки / Out of Africa
- 1993 — Непристойна пропозиція / Indecent Proposal
- 1998 — Заклинач коней / The Horse Whisperer
- 2001 — Шпигунські ігри / Spy Game
- 2007 — Леви для ягнят / Lions for Lambs
- 2013 — Не згасне надія / All Is Lost
- 2018 — Старий та зброя / The Old Man & the Gun
Режисер:
- 1980 — Звичайні люди / Ordinary People
- 1994 — Телевікторина / Quiz Show
- 1998 — Заклинач коней / Horse Whisperer
- 2000 — Легенда Багера Ванса / The Legend of Bagger Vance
- 2007 — Леви для ягнят / Lions for Lambs
- 2010 — Змовниця / Conspirator