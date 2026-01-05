Ветеран Андрій Кулько отримав пошкодження очей через конфлікт з сусідкою

У Львові поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом розпилення газового балончика в обличчя 26-річному ветерану. Йдеться про конфлікт, який трапився у ніч на 4 січня між ветераном Андрієм Кульком та його сусідкою Анною-Марією Курило, під час якого жінка розпилила в очі опоненту перцевий балончик. Причиною конфлікту стало невикинуте побутове сміття на сходовій клітці.

Як повідомили в поліції Львівщини, 4 січня до поліції звернувся 26-річний львів’янин, який є ветераном російсько-української війни, та повідомив про те, що близько 1:00 ночі на сходовій клітці одного з багатоквартирних будинків на вул. Юрія Липи 33-річна сусідка під час словесного конфлікту розпилила йому в обличчя газовий балончик.

У соцмережах товариш ветерана та його наречена розповіли, що конфлікт стався через зауваження сусідці прибрати побутове сміття, яке та виставила на сходову клітку.

«Сусідка під іменем Курило Анна-Марія виставила свіже сміття з дуже неприємним запахом і мухами на сходову клітку. Загалом там вже 4 пакети зі сміттям було. І відповідно зʼявився дуже неприємний запах у нашому спільному коридорі. Я з нареченою вирішили написати їй оголошення і приклеїти на двері та на пакети зі сміттям (ввічливо попросили все позабирати, повикидати, ліквідувати)», – розповів постраждалий Андрій Кулько. Він є ветераном російсько-української війни, який після Маріуполя був у ворожому полоні 21 місяць.

З його слів, близько 1:00 ночі сусідка повернулася додому та побачила оголошення з зауваженням, після чого почала гучно бити в двері квартири, де проживає ветеран з нареченою.

«Кілька разів обізвала мене маріупольським москалем, стверджувала, що я не перебував насправді у полоні, бо в мене є ноги руки. І взагалі, чому я не воюю?. Пізніше почала мені погрожувати, що зробить мені щось, коли побачить на власні очі. Я відкрив двері і вона дуже неочікувано і раптово запшикала мені перцем в очі», – додав ветеран.

Розповідь ветерана підтвердила його наречена Христина Гадзало, яка є племінницею згаданою сусідки, з якою стався конфлікт. Вона заявила, що поведінка Анни-Марії Курило є приниженням та насильством щодо ветерана та має бути розголошена і покарана.

«На жаль, я є її племінницею, проте вважаю її абсолютно чужою мені людиною», – наголосила дівчина. Вона також розповіла, що Анна-Марія Курило є масажисткою та має свій масажний салон. Про це свідчить і її сторінка в Instagram.

Сама Анна-Марія Курило каже, що запшикала очі Андрію Кульку не перцевим газом, а спреєм для взуття, який був під рукою.

«Ветеран і моя племінниця хамили до мене через двері, коли я хотіла поговорити і сказати, що це за цирк розклеяний на дверях. Я повернулася з-за кордону, побігла за собачками і не встигла в той день винести сміття, бо думала вечері. А потім прийшла: все розклеєне, що я сміття не винесла… Я стукала, щоб поговорити, мене посилали різними матами, то де ж нормальність? А коли відкрив, хотів руку підняти. Я бачила під руками спрей для взуття, взяла і бризнула. А він розпіарив, щоб мене захейтили, що отак взяла просто так зробила», – розповіла Анна-Марія Курило ZAXID.NET.

У результаті конфлікту ветеран Андрій Кулько отримав опіки очей. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом легкого тілесного ушкодження (ст. 125 ККУ).