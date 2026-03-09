Деревʼяні храми, руїни синагоги і сплав Ратою: принади Великих Мостів та сіл громади
Тур вихідного дня північчю Львівщини0
Північні райони Львівщини не так часто потрапляють до туристичних маршрутів, однак там також можна знайти чимало цікавих місць для відпочинку і туризму. Великомостівська територіальна громада у Шептицькому районі цікава спадщиною прикордоння, яка відчитується у сакральній архітектурі, археологічними пам’ятками і природними ландшафтами долини річки Рати. Про її туристичні принади розповіли у департаменті спорту, молоді та туризму Львівської ОДА.
Центр громади – місто Великі Мости – береже руїни історичної пам’ятки єврейської історії. До Другої світової війни єврейська громада становила значну частину населення міста, а синагога була важливим духовним і громадським осередком. Сьогодні від неї вціліли лише стіни і мацеви, які там збирають зі зруйнованих могил.
Синагога у Великих Мостах (фото з Вікіпедії)
Ще однією домінантою міста є церква Благовіщення Пресвятої Богородиці. Її збудували на межі XIX–ХХ століття на місці згорілої деревʼяної. Храм має характерні ознаки архітекторського стилю Василя Нагірного, а іконостас перенесли з храму XVIII ст.
Церква Благовіщення у Великих Мостах (фото зі сторінки парафії)
У навколишніх селах збереглися храми різних періодів, кожен із яких має власну історію. Наприклад, у селі Двірці стоїть церква Преображення Господнього XIX ст. Дослідники припускають, що у давніші часи тут міг існувати монастирський осередок. Село найдавніше у громаді – 1308 року. А тутешні археологічні знахідки датуються ІІ тис. до н.е. На північ від села розташований Двірцівський ботанічний заказник.
Деревʼяна церква села Двірці (фото з Вікіпедії)
Село Реклинець теж одне з найдавніших у громаді, перша згадка про нього датується 1337 роком. Воно відоме не лише своїм деревʼяним храмом Пресвятої Трійці з такою ж дзвіницею. Тут під час археологічних розкопок виявили матеріали Х–ХІІ століття, що свідчать про заселення території ще в княжий період.
Деревʼяні церква і дзвіниця села Реклинець (фото зі сторінки департаменту ЛОВА)
Цікавий архітектурний об’єкт можна побачити й у селі Борове. Тут деревʼяна церква Пресвятої Богородиці в оточенні сосен, збудована 1937 року за проєктом архітектора Лева Левинського, пофарбована у несподіваний салатовий колір. Поруч із селом є заповідне урочище «Борове».
Церкву у селі Борове спроєктував Лев Левинський (фото зі сторінки департаменту ЛОВА)
Посвята церков Архистратигу Михаїлу повторюється одразу в кількох населених пунктах громади. Такі є у селах Боянець, Бутини та Пристань. Як відомо, архистратиг – покровитель воїнів і захисників, тому для прикордонних територій така присвята символічно підкреслює історичну роль цих земель як простору оборони та захисту, пояснюють в ЛОДА.
Боянецька церква відома своїм чудотворним образом Серця Христового. Бутинську церкву будували за проєктом архітектора Сильвестра Гавришкевича, а розписував її Корнило Устиянович. За те, що в сцені «Страшного суду» над хорами він у пеклі зобразив чоловіка в конфедератці, його притягнули до відповідальності. Однак на суді його захисником був майбутній президент ЗУНР Кость Левицький. Для художника справа закінчилася позитивно. А ще у Бутинах є деревʼяна каплиця св. Юрія, яку у XIX ст. збудувала дідичка Людвіга Незавітовська.
Природною принадою громади є річка Рата – ліва притока Західного Бугу. У теплий період року окремі ділянки річки використовують для сплавів на байдарках, а долина Рати має потенціал для розвитку піших і велосипедних маршрутів.
Сплав Ратою (фото зі сторінки департаменту ЛОВА)
Великомостівська громада цікава тим, що її історія не сконцентрована в одному місці. Вона розсіяна між містом і селами, архітектурі і природних локаціях. Руїни колишніх божниць, деревʼяні храми, археологічні пам’ятки та природні ландшафти знайомлять з тутешнім краєзнавством.