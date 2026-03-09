Понад 10 країн звернулися до України з проханням допомогти протидіяти іранським дронам

До України звернулись 11 країн з проханням допомогти у протидії іранським ударним дронам. На частину запитів вже відреагували. Про це у понеділок, 9 березня, повідомив президент Володимир Зеленський після Ставки Верховного Головнокомандувача.

По безпекову допомогу до України звернулись країни, що розташовані поруч з Іраном, а також Сполучені Штати Америки. Зокрема, йдеться про протидію ударним дронам типу «шахед» та «іншим подібним викликам».

«Чітка зацікавленість в українському досвіді захисту життя, відповідних перехоплювачах, системах РЕБ, тренуванні. Україна готова реагувати позитивно на запити тих, хто допомагає нам самим захищати життя українців та незалежність України. На частину запитів ми вже відповіли конкретними рішеннями, конкретною підтримкою», – йдеться у повідомленні президента.

За словами Володимира Зеленського, наразі РНБО, Генеральний штаб та Сили оборони визначаються, на які запити ще може відповісти Україна без зменшення власних спроможностей на захист. Президент наголосив на необхідності підтримати партнерів та не допустити отримання Іраном переваги. Водночас Верховний Головнокомандувач зауважив, що Україна неодноразово пропонувала країнам-партнерам обʼєднати зусилля для спільного захисту від атак.

«Ми говорили й про спільний захист від дронів та ракет, і про знищення відповідних виробництв режимів-агресорів – виробництв зброї, яка використовується в тому числі зараз в ударах. Кожен з таких режимів сам протиставив себе світу, і потрібні відповіді на це. Кожна точка виробництва “шахедів” відома. Іранський та російський режими підтримують один одного, і все більше інформації, зокрема, про російські деталі в “шахедах”, які бʼють по сусідах Ірану», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 28 лютого через відмову Ірану припинити розробку ядерної зброї США та Ізраїль почали військову операцію проти країни. Іран відповів завданням ударів по американських військових базах та цивільних обʼєктах у країнах Перської затоки: ОАЕ, Саудівської Аравії, Кувейту, Бахрейну та Йорданії. Протиповітряна оборона країн стикнулись з сильним навантаженням через іранські удари дронів та балістичних ракет.

2 березня премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив про намір залучити українських експертів для боротьби з іранським дроновими атаками. Вже 8 березня Володимир Зеленський повідомив, що Україна відрядить першу групу українських фахівців до країн Близького Сходу, яка навчатиме іноземних військових збивати іранські дрони.