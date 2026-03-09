44-річний військовий вистрілив кілька разів із пневматичної зброї, внаслідок чого поранив місцевого мешканця

Поліція затримала чоловіка, який під час конфлікту вистрілив у перехожого з травматичної зброї. За скоєне підозрюваному загрожує до семи років тюрми. Про це у понеділок, 9 березня, повідомили у поліції Львівської області.

Як йдеться в повідомленні, інцидент стався у неділю, 8 березня, близько 16:30 на вул. Гайдамацькій у Львові. За даними правоохоронців, 41-річний місцевий мешканець отримав поранення під час конфлікту з військовим.

44-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння вистрілив кілька разів із пневматичної зброї, внаслідок чого місцевий мешканець отримав вогнепальне поранення у живіт та був госпіталізований, а стрілець втік.

«44-річний чоловік здійснив кілька пострілів в сторону опонента з травматичної зброї, влучивши йому в ділянку живота. В подальшому медики діагностували у потерпілого вогнепальні поранення черевної порожнини. Стрілець з місця події втік, у подальшому правоохоронці встановили, що під час конфлікту він перебував у стані алкогольного сп’яніння», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. ст. 296 ККУ (Хуліганство). Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від трьох до семи років. Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.