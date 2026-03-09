Щодо водія порушували кримінальну справу за фактом вчинення ДТП

Личаківський районний суд Львова виніс вирок водію автобуса, який збив 70-річну жінку. Унаслідок ДТП пішохідка загинула. Львівська міськрада повідомляла, що жінка перебігала дорогу поза переходом. Суд призначив водію умовне покарання.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2026 року, аварія сталась 14 листопада 2023 року на вул. Пасічній неподалік будинку №70. Сергій Храмченко керував автобусом «Електрон» і збив на жінку, яка померла від отриманих травм.

Львівська міськрада повідомляла, що 70-річна пішохідка перебігала дорогу перед автобусом №92 поза пішохідним переходом. Щодо водія порушували кримінальну справу за фактом вчинення ДТП.

Водій уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Представниця загиблої не заперечувала проти укладення угоди.

Цю справу розглянув суддя Григорій Жовнір, який дослідив усі матеріали, аргументи та затвердив угоду. Водію призначили 4 роки тюрми без позбавлення права керувати транспортними засобами, але тюремне покарання замінили на три роки іспитового терміну. Вирок ще можна оскаржити.