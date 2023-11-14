Люди на зупинці намагались самотужки витягнути жінку з-під автобуса

У вівторок, 14 листопада, на вул. Пасічній маршрутний автобус №92 збив 70-річну жінку. ДТП трапилась близько 16:40. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Жінка перебігала дорогу у невстановленому для цього місці, якраз перед автобусом.

«Водій вирушав зі зупинки. Жінка перебігала дорогу безпосередньо перед автобусом, поза переходом. Автобус “вдарив” жінку, вона впала. Швидкість була невелика, оскільки автобус тільки розпочинав рух. Водій швидко зреагував, тому не переїхав жінку, але вона потрапила під передню частину автобуса. Потерпілу дістали з-під транспортного засобу та викликали швидку допомогу», – розповіли у ЛК АТП-1, що обслуговує маршрут.

За повідомленням ЛМР, потерпілу госпіталізували у лікарню святого Луки Першого ТМО, де її оперують. Обставини та причини ДТП з'ясовує слідчо-оперативна група поліції.