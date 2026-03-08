У районі Новоозерного в окупованому Криму українські бійці уразили катер БК-16

Підрозділи Сил оборони України 7 березня та у ніч на 8 березня завдали низки ударів по військових об’єктах російських військ на окупованих територіях України та на території країни-агресора. Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

Зокрема, українські військові уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1» та десантний катер БК-16 у районі Новоозерного в окупованому Криму. Остаточні результати та масштаби збитків уточнюються.

Окрім того, Сили оборони завдали серії уражень по низці пунктів управління безпілотниками російської армії, а саме:

пункту управління БпЛА «Оріон» у районі Красносільського в Криму,

пункту управління БпЛА у Дунайці Бєлгородської області РФ,

пункту управління БпЛА у районі Гуляйполя на Запоріжжі,

пункту управління БпЛА у Селидовому на окупованій частині Донеччини.

Також під удар потрапили командно-спостережні пункти російських підрозділів у районах Нижнього Рогачика на ТОТ Запорізької області, а також Новопетриківки, Волновахи та Селидового на ТОТ Донецької області.