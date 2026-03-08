Сили оборони уразили російський ЗРГК «Панцирь-С1» та катер БК-16 в Криму
Підрозділи Сил оборони України 7 березня та у ніч на 8 березня завдали низки ударів по військових об’єктах російських військ на окупованих територіях України та на території країни-агресора. Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.
Зокрема, українські військові уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1» та десантний катер БК-16 у районі Новоозерного в окупованому Криму. Остаточні результати та масштаби збитків уточнюються.
Окрім того, Сили оборони завдали серії уражень по низці пунктів управління безпілотниками російської армії, а саме:
- пункту управління БпЛА «Оріон» у районі Красносільського в Криму,
- пункту управління БпЛА у Дунайці Бєлгородської області РФ,
- пункту управління БпЛА у районі Гуляйполя на Запоріжжі,
- пункту управління БпЛА у Селидовому на окупованій частині Донеччини.
Також під удар потрапили командно-спостережні пункти російських підрозділів у районах Нижнього Рогачика на ТОТ Запорізької області, а також Новопетриківки, Волновахи та Селидового на ТОТ Донецької області.
У Генштабі зазначили, що інформація про масштаби пошкоджень та інші результати ударів наразі уточнюється.
До слова, 6 березня дрони СБУ уразили виробничі потужності Євпаторійського авіаремонтного заводу, а також позиції російської військової техніки неподалік аеродрому «Джанкой».