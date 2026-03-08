Агенти військового руху «Атеш» провели успішну диверсію у залізничному депо Брянська – критично важливому вузлі постачання угруповання військ «Північ» РФ, яке тероризує прикордонні області України. Про це повідомили в телеграм-каналі руху в неділю, 8 березня.

В «Атеш» нагадали, що це депо вже ставало ціллю партизанів у листопаді 2025 року. Після того російська сторона заявляла про посилення заходів безпеки на об’єкті.

«Вони (росіяни, – ред.) нагнали охорону, встановили нові камери й посилили режим пропуску. Але, як ви можете бачити на відео, це їм не допомогло. Нами успішно знищено ще один магістральний електротяг», – повідомили представники руху.

Партизани додали, що ліквідація ще однієї одиниці тягового складу завдає значного удару по логістичній системі російської армії.

Як писав ZAXID.NET, партизан знищив вежу зв’язку в Липецьку, яка використовувалася для передачі даних і координації підрозділів Збройних сил РФ.