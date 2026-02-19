Внаслідок диверсійної операції була ліквідована вежа російських військових

Партизанський рух «Атеш» у четвер, 19 лютого, заявив про знищення об’єкта військового зв’язку в російському Липецьку.

За інформацією представників руху, внаслідок диверсійної операції була ліквідована вежа, яка використовувалася для передачі даних і координації підрозділів Збройних сил РФ.

У «Атеш» стверджують, що в зоні покриття об’єкта перебували 924-й центр бойового застосування та перенавчання особового складу безпілотної авіації, військовий аеродром «Липецьк», а також 260-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління. Партизани наголошують, що знищення вежі спричинило перебої зі зв’язком і ускладнило координацію підрозділів у цьому районі.

Розташування проведеної диверсії

«Агент, який здійснив диверсію, приєднався до руху після агітаційної акції в Липецьку на початку року», – додають у дописі.

Нагадаємо, 8 лютого партизани також зірвали роботу важливого вузла зв’язку російських військ у Бєлгородській області, позбавивши їх можливостей координації та розвідки.